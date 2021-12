Prozess: Falsche Ärztin aus Wieseth steht vor Gericht

Eine 42-jährige angebliche Ärztin, die vor zwei Jahren in Wieseth im Landkreis Ansbach eine Praxis betrieben hatte, muss sich ab heute in Schwerin vor Gericht verantworten. Die aus Kirgisistan stammende Frau soll sich mehrerer, teils schwerer Betrügereien schuldig gemacht haben und wird wegen 17 teilweise schwerer Betrugsfällen angeklagt, teilte der Pressesprecher des Amtsgerichts Schwerin auf BR-Anfrage mit.

Als Ärztin ausgegeben

Mit gefälschten Dokumenten soll die 42-Jährige eine Approbation als Ärztin vorgegaukelt haben. Insgesamt soll die mutmaßlich falsche Ärztin so fast 840.000 Euro kassiert haben. Die Tatvorwürfe stammen dabei neben Mittelfranken auch aus Mecklenburg-Vorpommern. Vor zwei Jahren habe die 42-Jährige mit ihrem Mann ihr Verschwinden inszeniert, so der Vorwurf. Dabei wurde sie von ihm in den Niederlanden als vermisst gemeldet und setzte sich laut Anklage dann in ihr Heimatland Kirgisistan ab.

Urteil könnte schneller fallen als geplant

Im Sommer wurde sie schließlich in Schweden festgenommen, seitdem sitzt sie in Untersuchungshaft. Für den Prozess sind drei Verhandlungstage angesetzt. Allerdings, so der Gerichtssprecher, könnte das Urteil bereits am zweiten Verhandlungstag, dem 10. Dezember fallen, da bereits Stellungnahmen der Angeklagten vorliegen.