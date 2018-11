Prozess: durch Schütteln die Tochter ermordet?

Der 32-jährige Mann schüttelte der Anklage zufolge das Baby so stark, dass der Kopf hin- und herflog. Dadurch soll es zum Kreislaufstillstand gekommen sein.

Die Mutter die zu dem Zeitpunkt im Bad war, wurde daraufhin von ihrem Mann gerufen und setzte einen Notruf ab. Unter Anleitung der Rettungsleitstelle versuchte der gelernte Koch, seine Tochter zu reanimieren, bis die Rettungskräfte kamen. Im Krankenhaus wurden ein Schütteltrauma und eine Hirnblutung diagnostiziert. Noch in der Nacht starb das Baby aber dann.

Der Vater sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Er beteuert seine Unschuld: Er habe an dem Kind nur deshalb gerüttelt, weil es plötzlich nicht mehr geatmet habe. Für den Prozess sind sieben Tage angesetzt. Das Urteil soll am 21. Dezember gesprochen werden.