Prozess: Dominik R. äußert sich zum ersten Mal nach sechs Jahren

Erstmals nach sechs Jahren hat sich der 28-jährige Angeklagte Dominik R. am heutigen Donnerstag im Wiederaufnahmeverfahren vor dem Landgericht Deggendorf zur Tötung seiner früheren Freundin geäußert. Dabei richtete er auch persönliche Worte an die Mutter der damals 20-jährigen getöteten Lisa H.

Dominik R.: "Ich weiß, was ich angerichtet habe"

Wörtlich sagte er vor Gericht: "Ich weiß, was ich angerichtet habe – es ist schlimm. Dass es im Streit geschah, rechtfertigt nichts. Ich bitte vor allem die Familie von Lisa um Entschuldigung." Er könne sich nicht vorstellen, damals, im Herbst 2016, ein Leben genommen zu haben und dass das gemeinsame Kind jetzt ohne Eltern aufwachsen muss. Weiter sagte er: "Die Zeit ist nicht rückgängig zu machen. Die Schuldgefühle kann ich nicht verdrängen – ich würde alles dafür tun, die Zeit zurückzudrehen und es wieder gut zu machen."

Motiv weiter unklar

Dominik R. bleibt also bei seiner ursprünglich Aussage: Er habe Lisa H. im Streit getötet. Hintergründe oder Motive ließ er in seiner kurzen Erklärung offen. Für diese Aussage brauchte der Angeklagte drei Anläufe und zwei Unterbrechungen. Er fasste sich immer wieder an die Brust, vergrub seinen Kopf in seinen Händen, rang nach Luft, lief rot an. "Sie können es rausschreien, laut brüllen!", sagte der Vorsitzende Richter Georg Meiski. Beim dritten Anlauf fand der 28-jährige Angeklagte letztlich seine Stimme. Nach seinen persönlichen Worten fing er an zu weinen. Zu weiteren Fragen wollte sich der Angeklagte nicht äußern.

Während seiner Versuche zu sprechen hatte ihn die Mutter der getöteten Lisa H. fest im Blick. Ihre Geduld schien heute - am 23. Verhandlungstag - am Ende zu sein. Ihre Augen füllten sich mit Tränen – wie schon den ganzen Prozess über, den sie jede Verhandlung begleitet. Wie es ihr dabei geht, wenn unzählige Zeugen den Tod ihrer Tochter beschreiben, sagt sie nicht. Noch nicht.

Plädoyers und Urteil verschieben sich erneut nach hinten

Der 23. Verhandlungstag ist damit beendet. Für heute, 1. September, wären die Plädoyers von Staatsanwaltshaft und Nebenklage erwartet gewesen - diese sowie das Urteil verschieben sich wieder.

💡 Hintergrund:

Dominik R. war 2017 wegen Totschlags zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden - jetzt geht es um Mord. Die Staatsanwaltschaft Deggendorf wirft dem Angeklagten vor, im Herbst 2016 seine Ex-Freundin im Schlaf erstochen und damit das Mordmerkmal der Heimtücke erfüllt zu haben. 2017 verurteilten die Richter in Passau den Mann wegen Totschlags, weil sich nicht hat klären lassen, ob er die Frau im Schlaf erstochen hatte. Hintergrund für die Wiederaufnahme sind Falschaussagen von Zeugen. Sie hatten vor dem Landgericht Passau falsch zugunsten des Angeklagten ausgesagt und sind dafür 2019 verurteilt worden.