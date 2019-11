Prozess: Chef rächte sich mit Liebespuppe und Dildo

Nachdem ihn sieben Angestellte verklagt hatten, benutzte der 24-jährige Geschäftsführer aus dem Landkreis Kitzingen deren Identitäten, um im Internet in ihrem Namen einzukaufen. Die ahnungslosen Mitarbeiter erhielten ihre "vermeintlichen Bestellungen" mit oft pikanter Note. So bekam ein Angestellter eine Liebespuppe zugeschickt, eine Mitarbeiterin erhielt einen Dildo.

Rachewahn reichte von Küchenmaschine bis zum Lehrbuch für Strafrecht

Die georderten Artikel reichten von der Küchenmaschine bis zum Mobilfunkvertrag. In seinem Rachewahn bestellte der junge Geschäftsführer für einen weiteren Angestellten sogar ein Lehrbuch für Strafrecht. Für den Prozess sind drei Verhandlungstage angesetzt. Das Urteil soll am 4. Dezember fallen. Urkundenfälschung wird mit Geldstrafe und in schweren Fällen mit Freiheitsstrafe bis zu vier Jahren geahndet.