Prozess: Bundeswehr-Ärztin verweigert Dienst an der Waffe

Am Verwaltungsgericht Augsburg geht es am Donnerstag, 24.09., um den Fall einer Oberstabsärztin aus Dillingen, die als Kriegsdienstverweigererin anerkannt werden möchte. Sie klagt gegen die Bundesrepublik Deutschland. Die heute 32 Jahre alte Berufssoldatin hatte sich vor ihrem Medizinstudium für 17 Jahre bei der Bundeswehr verpflichtet. Als sie nach beendetem Studium zur Bundeswehr zurückkehrte, musste sie dort im Rahmen ihrer militärischen Ausbildung auch auf menschenähnliche Ziele schießen.

Schwangerschaft führt bei der Bundeswehr-Ärztin zu Sinneswandel

Sie habe zunächst versucht, sich auf die medizinischen Aspekte ihres Dienstes zu konzentrieren, sei aber dann in den flugärztlichen Dienst versetzt worden. Dort habe sie Kollegen getroffen, die von Auslandseinsätzen zurückgekommen sind so und die Auswirkungen von Schussverletzungen direkt vor Augen gehabt. Schließlich sei sie schwanger geworden, ihre Verpflichtung bei der Bundeswehr stehe nun im Widerspruch zu dem, was sie ihren Kindern vermitteln wolle.

Bundeswehr zweifelt an Gewissengründen der Ärztin

Bei der Bundeswehr dagegen wird bezweifelt, dass Gewissensgründe dafür ausschlaggebend sind. Sie befürchtet, die Ärztin könnte sich nach ihrer teuren Ausbildung ihrer Verpflichtung zum Dienst entziehen. In einem ähnlichen Fall hat ein ehemaliger Zeitsoldat rund 60.000 Euro an die Bundeswehr zurückzahlen müssen. Ob das Verwaltungsgericht Augsburg heute noch in dem Fall entscheiden wird, konnte ein Sprecher nicht sagen.