Prozess: Brandanschlag auf syrisches Geschäft in Marktredwitz

Im Prozess um einen Brandanschlag auf ein syrisches Geschäft in Marktredwitz (Lkr. Wunsiedel) hat der Angeklagte die Tat abgestritten. Das sagte ein Sprecher des Gerichts auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks. Zum Prozessauftakt vor dem Hofer Landgericht wurden gestern außerdem die Geschädigten vernommen – der Inhaber des Ladenlokals und der Hauseigentümer.

Zeugen sagen im Prozess um Brandstiftung aus

Ein Anwohner hat außerdem angegeben, dass er gesehen habe, wie zwei Personen weggelaufen seien. Auch zwei ermittelnde Beamte von der Kriminalpolizei wurden vernommen. Der Prozess wird am Mittwoch fortgesetzt. Da sollen ein DNA-Gutachten und ein brandanalytisches Gutachten behandelt werden. Außerdem soll ein Sachverständiger gehört werden, der die Altersangabe des Angeklagten überprüfen soll. Er selbst gab an, 19 Jahre alt zu sein.

Anklage wegen versuchten Mordes und Brandstiftung

Der junge Mann muss sich seit gestern wegen versuchten Mordes in sechs Fällen, schwerer Brandstiftung und vorsätzlicher Sachbeschädigung verantworten. In der Nacht des 15. Januars soll er zusammen mit zwei weiteren mutmaßlichen Tätern ein syrisches Geschäft in Marktredwitz in Brand gesteckt haben, in dem vor allem Lebensmittel angeboten wurden. Zuvor sollen die Männer die Schaufensterscheibe und die Eingangstür eingeschlagen haben. Dann sollen sie Benzin in dem Laden verschüttet und angezündet haben.

Bewohner des Hauses konnten sich retten

Das Feuer hatte auf das Warenlager und angrenzende Gebäude übergegriffen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehr als 75.000 Euro. Über dem Laden befanden sich Mietwohnungen. Aufmerksamen Zeugen und dem schnellen Anrücken der Feuerwehr sei es zu verdanken gewesen, dass der Brand schnell entdeckt worden sei und dass die schlafenden Bewohner das Gebäude rechtzeitig verlassen konnten, so die Staatsanwaltschaft. Verletzt wurde niemand.

Konkurrenz unter Geschäftsleuten als möglicher Hintergrund

Einer der mutmaßlichen Täter konnte gefasst werden. Ihm wird vorgeworfen, dass er den Tod der Bewohner in Kauf genommen habe. Die Staatsanwaltschaft Hof geht davon aus, dass der Mann im Auftrag eines anderen gehandelt habe. Möglicher Hintergrund: Das syrische Geschäft könnte zu einer ernsten Konkurrenz für bestehende Lebensmittelgeschäfte mit ähnlichem Sortiment geworden sein.