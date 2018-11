Prozess: Betrogene Lohrer Rentnerin soll selbst betrogen haben

Wegen gemeinschaftlichen Betrugs stehen eine 67-jährige Frau und ein 68-jähriger Mann aus Lohr (Lkr. Main-Spessart) ab heute vor dem Amtsgericht in Würzburg. Die Rentnerin und ihr Komplize sollen zwischen Oktober 2017 und Juni 2018 zahlreichen ältere Bekannten in Lohr verschiedene Geldbeträge zwischen 500 und 7.500 Euro abgeschwatzt haben - insgesamt fast 100.000 Euro. Das Interessante dabei: Die beschuldigte Frau war selbst Opfer eines Betrugs geworden und hatte so viel Geld verloren.

Bekannte aus der Lohrer Kirchengemeinde als Betrugsopfer

In mehreren Fällen sollen die beiden Rentner gutgläubigen Bekannten aus der katholischen Kirchengemeinde St. Michael in Lohr vorgegaukelt haben, sie wollten sich das Geld nur leihen. Sie sollen abgegeben haben, die Geldbeträge für ihre Kinder, als Vorauszahlung an eine Versicherung oder zur Schuldentilgung zu benötigen. In über 50 Fällen sollen die beiden so an insgesamt über 96.000 Euro gekommen sein. Die Staatsanwaltschaft ist sicher, dass die Angeklagten das Geld nie zurückzahlen wollten. Stattdessen sollen sie das Geld selbst verbraucht oder Konten in Afrika überwiesen haben, wo sie sich erheblichen Gewinn aus einem nicht existenten Auslandsfonds versprachen.

Eigene Verluste durch Betrugsmasche der "Nigeria Connection"

Hintergrund der Taten soll die Tatsache sein, dass die Angeklagte im Jahr 2015 selbst Opfer eines Betrugs im Rahmen der sogenannten "Nigeria-Connection" gewesen sein soll. Sie soll dabei einen hohen Geldbetrag für immer verloren haben. Laut Anklage ist sie daher auf die Idee gekommen, den Verlust durch eigene Betrügereien wieder auszugleichen. Die 67-Jährige sitzt seit Juni 2018 in Untersuchungshaft.