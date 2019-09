Prozess: Asylbewerber legte Feuer im Zimmer

Der 24-Jährige hatte Anfang des Jahres bereits zwei Wochen lang in einer Asylbewerber-Unterkunft in Mespelbrunn gewohnt. Um sich zu töten, soll er am Abend des 2. Februar 2019 seine Kleidung am Boden seines Zimmers angezündet haben. Dadurch, so der Vorwurf, habe er das komplette Zimmer in der Unterkunft in Brand setzen wollen.

Zimmer vollständig zerstört

Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft habe der Mann billigend in Kauf genommen, dass das Feuer auch auf das Gebäude übergreifen würde, in dem fünf weitere Bewohner lebten und zum Zeitpunkt des Brandes auch zuhause waren. Bei dem Feuer wurde das Zimmer des Angeklagten vollständig zerstört. Es entstand ein Schaden von rund 9.000 Euro. Der 24-jährige befindet sich derzeit in Haft.