Prozess: Aschaffenburger Feuerwehrmann soll Brände gelegt haben

Von August bis November 2020 hat es in Aschaffenburg immer wieder gebrannt. Mehrmals standen Wald- und Wiesenflächen in Flammen. Die Polizei ging von Brandstiftung aus und konnte letztendlich einen 31-jährigen Tatverdächtigen ermitteln. Dieser muss sich nun vor dem Amtsgericht in Aschaffenburg verantworten. Ihm wird Brandstiftung in fünf Fällen vorgeworfen. Laut Staatsanwaltschaft war der Angeklagte zum Tatzeitpunkt Feuerwehrmann bei der Freiwilligen Feuerwehr im Aschaffenburger Stadtteil Obernau. Er soll an den Löscharbeiten in fast allen der Fälle beteiligt sein.

Laut Anklage 1.300 Quadratmeter Wald zerstört

Laut Anklage wurden etwa 1.300 Quadratmeter Wald zerstört, außerdem eine Wiesenfläche, gestapeltes Brennholz und zwei Fahrräder. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 12.000 Euro. In zwei weiteren Fällen soll der Angeklagte versucht haben, unter einem Busch und einem Holzstapel Feuer zu legen, was ihm aber nicht gelang.

Angeklagter Feuerwehrmann war geständig

Die Sprecherin des Gerichts bestätige auf BR-Anfrage, dass der Angeklagte im Vorfeld des Prozesses geständig war. Er saß für rund vier Monate bis zum bis 1. März 2021 in Untersuchungshaft. Weil der Mann Bereitschaft zu einer Therapie gezeigt habe, sei er dann aus der U-Haft entlassen worden. Noch heute wird vor dem Amtsgericht Aschaffenburg ein Urteil erwartet. Brandstiftung kann mit einer Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren bestraft werden.