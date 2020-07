Prozess: Anlagebetrug mit Zeichentrickfilmen

Es geht um ein komplexes Firmen- und Fondsgeflecht und um eine angebliche Betrugssumme von fast einer Million Euro. Deswegen wird ab heute am Münchner Landgericht gegen zwei Männer im Alter von 44 und 60 Jahren verhandelt.

Fast 100 Anleger übers Ohr gehauen

Laut Staatsanwaltschaft haben die beiden Münchner unter anderem Filmprojektgesellschaften gegründet und Anlegern Renditen von mehr als 16 Prozent in Aussicht gestellt. Das Geld sollte angeblich durch Zeichentrickfilme mit Titeln wie "Ruslan und das Zauberschwert" in die Kasse kommen. Fast 100 Opfer sollen darauf hereingefallen sein.

Alles nur Schein

Tatsächlich seien solche Produktionen aber nie geplant gewesen, so die Staatsanwaltschaft. Vielmehr hätten die beiden Männer die Einnahmen für sich selbst verwendet oder in einer Art Schneeballsystem an die Anleger ihrer weiteren Firmen ausbezahlt. Außerdem sollen sie einen Anleger auch noch mit einem vorgetäuschten Windkraft-Projekt um eine sechsstellige Summe betrogen haben.

Urteil Ende Juli geplant

Die beiden Männer sind wegen besonders schweren Betrugs angeklagt. Der Prozess sollte bereits im Frühjahr stattfinden, wurde aber verschoben. Am 24. Juli soll nun das Urteil gesprochen werden.