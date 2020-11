Prozess: Angeklagter soll Ehefrau mit Küchenmesser getötet haben

Das Ehepaar hatte sich laut Anklageschrift in einem Hotel in Lindau zwei Einzelzimmer gemietet. Am Abend soll die Frau dem Mann in dessen Zimmer vorgeworfen haben, fremdzugehen. Daraufhin soll der 36-Jährige mit einem zwanzig Zentimeter langen und etwa zweieinhalb Zentimeter breiten Küchenmesser seiner Frau vier Zentimeter tief in die Vorderinnenseite des Oberschenkels gestochen haben.

Küchenmesser durchtrennt Arterie

Dadurch wurde die Arterie durchtrennt und die Vene durchstochen. Weil sie sofort viel Blut verlor, ging die Frau zu Boden und wurde bewusstlos. Möglicherweise aus Reue, so die Staatsanwaltschaft, setzte der Mann einen Notruf ab. Die Wiederbelebungsmaßnahmen des Notarztes waren aber vergeblich. Die Frau starb im Krankenhaus.

Angeklagter war betrunken

Bei dem Angeklagten wurde am Tatabend ein Alkoholwert von etwa 1,9 Promille festgestellt. Er sitzt seither in Untersuchungshaft. Vor dem Landgericht Kempten muss sich der Mann nun wegen Totschlags verantworten.