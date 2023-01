Mord im Krankenhaus? Prozessbeginn gegen "Todespfleger"

Mord - so lautet der Tatvorwurf gegen einen ehemaligen Krankenpfleger des Münchner Klinikums rechts der Isar. Er soll zwei Patienten im Alter von 80 und 89 Jahren getötet und noch drei weitere dem Tod nahegebracht haben. Zu den drei gehörte auch der Schriftsteller Hans Magnus Enzensberger.

Deshalb ist der 26-Jährige auch wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Im Jahr 2020 soll das passiert sein in der Wachstation, in der Patienten zum Beispiel nach einer Operation besonders überwacht werden. Laut Anklage schob der Mann dort regelmäßig Dienst als Krankenpfleger und war in einem der Räume allein für vier Patienten zuständig.

Laut Anklage wollte der Pfleger seine Ruhe haben.

Der gelernte Altenpfleger war durch eine Zeitarbeitsfirma zu der Tätigkeit in dem Münchner Krankenhaus gekommen. Beim Dienst in der Wachstation wollte er den Ermittlungen zufolge seine Ruhe haben, um sich vom Alkoholkonsum der Vorabende zu erholen oder sich mit seinem Handy zu beschäftigen.

So habe er unruhige Patienten ohne entsprechende Verordnung mit sedierenden Medikamenten ruhiggestellt, aber auch die Wirkung von aufputschenden Medikamenten an ihnen getestet. Wenn sich der Zustand der Patienten dann verschlechtert habe, habe er es genossen, dass die Ärzte, von denen er sich herablassend behandelt gefühlt habe, ratlos gewesen seien. Den Tod der Patienten habe der 26-Jährige dabei in Kauf genommen, ist die Staatsanwaltschaft überzeugt. Sie macht den Angeklagten dafür verantwortlich, dass zwei betagte Patienten gestorben sind.

Hans Magnus Enzensberger unter den "Überlebenden"

Zu den drei anderen, die zumindest in Lebensgefahr gerieten, gehörte nach Angaben der Anklagebehörde auch der bekannte Schriftsteller Hans Magnus Enzensberger, der damals 90 Jahre alt war. Der Pfleger soll sich um das Schicksal der Patienten dann nicht weiter gekümmert haben und einfach in die Pause gegangen sein.

Zum Nachruf: Hans Magnus Enzensberger ist tot

Oberarzt schöpfte Verdacht, als es Patienten plötzlich viel schlechter ging

Ein aufmerksamer Oberarzt am Klinikum rechts der Isar wurde schließlich stutzig, weil sich der Zustand von zwei Patienten plötzlich und unerklärlich verschlechtert hatte. Interne Ermittlungen ergaben Hinweise auf einen ähnlichen Fall, bei dem ebenfalls der 26-Jährige Dienst gehabt hatte. Die Klinik zeigte ihn darauf an. Für den Prozess sind Termine bis Mitte Mai angesetzt.

Ähnliche Fälle mit Urteilen gegen Pfleger und Hebammen

2020 hatte das Landgericht München I einen Hilfspfleger wegen Mordes an drei Patienten zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Der Mann aus Polen hatte alten Menschen Insulin gespritzt, das in Überdosierung tödlich wirken kann. 2016 verurteilte das Gericht eine Hebamme des Klinikums Großhadern wegen siebenfachen Mordversuches zu 15 Jahren Haft. Nach Überzeugung des Gerichts hatte die Frau Patientinnen bei Kaiserschnitt-Geburten heimlich Blutverdünner gegeben. Ohne Notoperationen wären sie gestorben.

Für bundesweite Schlagzeilen sorgte auch der Fall des sogenannten "Todespflegers", der in Oldenburg 2019 wegen 85-fachen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt wurde. Nach Überzeugung des zuständigen Gerichts hatte er Patienten medizinisch nicht indizierte Medikamente verabreicht.

Mit Informationen von dpa