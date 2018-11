23.11.2018, 06:23 Uhr

Provokant und produktiv: Herbert Achternbusch wird 80

Herbert Achternbusch wird heute 80 Jahre alt. Das Mulitalent ist Maler, Bildhauer, Schriftsteller, Schauspieler, Filmemacher, Vater von sechs Kindern und gebürtiger Münchner. Er wohnt abwechselnd in der Stadt und am Starnberger See in Ambach.