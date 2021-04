Provenienzforschung: Die 92 Hüte der Familie Rothschild

Das Schicksal der 92 Rothschild-Hüte

Die Hüte, die einst im Geschäft der Familie Rothschild in der Sendlinger Straße in München zum Verkauf standen, lagerten seit der NS-Zeit im Depot des Münchner Stadtmuseums. Der damalige Direktor des Museums Konrad Schließl hatte sie im Jahr 1938 nach der Zwangsauflösung des jüdischen Geschäfts weit unter Marktwert gekauft und in den Bestand des Museums überführt.

Über Inventarlisten wurde das Museum erst vor einigen Jahren wieder auf die Objekte aufmerksam und konnte deren Geschichte durch intensive Archiv- und Quellenarbeit nachvollziehen. Neben den Hüten recherchiert das Museum zu tausenden weiteren Gegenstände, deren Ursprung näher betrachtet werden muss.

Provenienzforschung erforscht die Herkunft von Dingen

Zwischen 1933 und 1945 erwarb das Museum rund 20.000 Gegenstände, so die Kunsthistorikerin Regina Prinz, die im Museum für Provenienzforschung zuständig ist. "Nach unseren Schätzungen sind ungefähr 2.500 Objekte aus dieser Zeit näher zu betrachten und ein größerer Teil stammt davon vermutlich aus ehemals jüdischem Besitz", so Prinz. Die Provenienzforscherin ist am Münchner Stadtmuseum dafür zuständig, die Herkunft dieser Objekte zu erforschen und, falls möglich, die Besitzer oder deren Nachkommen zu ermitteln.

"Washington Principles": Öffentliche Einrichtungen sollen Kulturgüter untersuchen

Grundlage dafür ist eine internationale Verpflichtung aus dem Jahr 1998. Damals einigte sich die Bundesrepublik Deutschland gemeinsam mit 43 anderen Staaten auf die sogenannten "Washington Principles". Darin verpflichteten sich alle öffentlichen Einrichtungen, ihre Sammlungen auf verfolgungsbedingt entzogene Kulturgüter zu untersuchen und die ursprünglichen Eigentümer aufzufinden. Die Provenienzforschung ist eine Teildisziplin der Geschichte und Kunstgeschichte und fester Bestandteil der Museumsarbeit.