Protschka neuer AfD-Landeschef - Rechtsruck wahrscheinlich

Der Bundestagsabgeordnete Stephan Protschka aus Mamming im Landkreis Dingolfing-Landau ist neuer Vorsitzender der AfD Bayern. Von 468 Stimmen bekam er beim Landesparteitag im mittelfränkischen Greding 242. Das sind 51,82 Prozent. Protschka setzte sich gegen die bisherige Landesvorsitzende Corinna Miazga und den Bundestagsabgeordneten Martin Sichert durch.

Kritik an Söder

Der 43-jährige Stephan Protschka, der Bezirksvorsitzender der AfD in Niederbayern ist, kritisierte in seiner Bewerbungsrede Ministerpräsident Markus Söder scharf. Er warb für sich als "echten Bayern". Und ein vernünftiger, echter Bayern könne Söder am besten angreifen, argumentierte er.

Protschka betonte zudem, dass es nun darum gehen müsse, in der AfD gemeinsam zu kämpfen und die beiden Lager in der Partei zusammenzuführen. "Nur wenn wir uns einig sind, holen wir uns unser Land zurück. Lasst uns gemeinsam kämpfen", so Protschka.

Protschka ist in der AfD kein unbeschriebenes Blatt. Mit ihm an der Spitze könnte der Landesverband weiter nach rechts rücken. Protschka wird eine Nähe zum offiziell aufgelösten "Flügel"-Lager nachgesagt.