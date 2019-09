Protestgarten: Junge Fürther kämpfen für mehr Subkultur

Das Fürther Kollektiv "Protestgarten" organisiert ab morgen drei Tage lang ein Festival für kulturelle Freiräume. Das ganze Wochenende können junge Fürther bis spät in die Nacht am Lindenhain feiern. Neben Musik werden auch Vorträge und Workshops angeboten. Mit dem Festival will das Kollektiv ein Zeichen setzen: Denn die jungen Leute in Fürth sind seit langem unzufrieden mit dem kulturellen Angebot und den Feiermöglichkeiten in ihrer Stadt.

Selbstverwaltetes Zentrum als Ziel

Sie fordern mehr Freiräume für eine Jugend- und Subkultur in Fürth. Dazu gehört auch ein Nachtleben nach zwei Uhr. Vor allem wollen die jungen Fürther ein selbstverwaltetes soziokulturelles Zentrum gründen. Bereits vor einem Jahr haben sich die jungen Menschen zusammengetan. Mit Podiumsdiskussionen und Demos haben sie seitdem Aufmerksamkeit auf sich gezogen und kleiner Erfolge verbuchen können. Ihre Hauptforderung hat sich aber noch nicht erfüllt.

"Der Protestgarten dieses Jahr ist hauptsächlich dafür da, zu zeigen, was in unserem Zentrum laufen soll. Und da gehört für uns alles Mögliche dazu: Theater, Werkstätten, auch Partys und Veranstaltungen, Konzerte. Einfach ein Ort, um sich zu treffen." Florian Lippmann, Mitgründer des Kollektivs Protestgarten

Mit der Stadt stehen die jungen Fürther in engem Kontakt. Fürths Oberbürgermeister Thomas Jung (SPD) räumt ein, dass es zu wenige attraktive Angebote im Nacht- und Kulturleben für junge Menschen gibt. "Das wird mit Nachdruck und Vehemenz eingefordert und das ist gut so", sagt Jung.

Suche nach passender Immobilie

Doch das Thema selbstverwaltetes Jugendzentrum ist nicht leicht umzusetzen. Vor allem muss ein passender Ort gefunden werden: Nicht irgendwo am Stadtrand im Gewerbegebiet aber auch nicht mitten im Wohngebiet, sonst werden sich die Menschen beschweren, wenn plötzlich 200 Jugendliche bis früh um fünf Uhr feiern, so der Oberbürgermeister. "Das sind Probleme, aber wir sind im Rathaus optimistisch mit den jungen Leuten, die sehr engagiert und konstruktiv sind, gut Lösungen zu finden", betont Jung. Die Gespräche über einen geeigneten Ort laufen.