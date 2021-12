Proteste in Nürnberg: Herrmann für mehr Dialog mit Impfgegnern

Bayerns Innenminister Herrmann (CSU) hat im BR24-Interview erneut vor dem steigenden Einfluss rechtsextremer Kräfte auf die Corona-Proteste gewarnt. Er sprach von einer mehr als Besorgnis erregenden Entwicklung. Gleichzeitig warnte er davor, alle Teilnehmer auf Protestveranstaltungen zu kriminalisieren. Man müsse versuchen, sie mit sachlichen Argumenten für die Impfung und die Corona-Politik zu überzeugen.

Innenminister und Bürgermeister bei Gegen-Demo

In Nürnberg hatten am Sonntag mehr als 12.000 Menschen gegen die Corona-Politik der Bundesregierung und der bayerischen Staatregierung demonstriert. Herrmann selbst nahm an einer Gegenkundgebung der Allianz gegen Rechtsextremismus teil, an der auch an die Opfer der Corona-Pandemie erinnert wurde. Der CSU-Politiker begründete im BR24 Thema des Tages sein Engagement: Er habe damit klar Stellung bezogen für den Schutz der Demokratie und für Toleranz. Meinungsfreiheit gelte für Impfgegner selbstverständlich genauso wie für alle anderen.

Radikalisierung im Querdenkerbereich

Herrmann betonte außerdem, wie gefährlich es sei, wenn sich immer mehr Rechtsextreme unter die Impfgegner mischen, aber man dürfe deshalb nicht alle Demonstranten kriminalisieren. Grundsätzlich halte er die Radikalen im Querdenkerbereich für sehr gefährlich und gewaltbereit, deshalb würden sie auch von Polizei und Staatsschutz aufmerksam verfolgt.

Wörtlich ergänzte Herrmann, auch im Hinblick auf die Morddrohungen gegen den sächsischen Ministerpräsidenten Kretschmer: "Wir brauchen eine wehrhafte Demokratie, einen starken Staat, der solche Umtriebe bekämpft." Angesprochen auf Plakate mit den Worten "Impfen macht frei" wies der Innenminister darauf hin, dass im Zuge der Corona-Proteste wieder viel Antisemitismus zu spüren sei. Der Spruch selbst, der viele an die Aufschrift über Konzentrationslagern erinnere, könne aber juristisch nicht verfolgt werden.

Innenminister Herrmann will Dialog mit moderaten Impfgegnern

Der Innenminister will weiter im Dialog mit moderaten Impfgegnern bleiben. Die Teilnehmer an Protestveranstaltungen dürften nicht pauschal kriminalisiert werden, so Herrmann. Es sei eine legitime Auffassung, gegen den Impfzwang zu sein. Die Staatsregierung wolle hier mit Argumenten überzeugen. Tausende würden sich ja derzeit zum ersten Mal impfen lassen.

Eine mögliche Spaltung der Gesellschaft dürfe man nicht vorantreiben, sondern im Gegenteil. Aber der Staat müsse klare Grenzen ziehen, wo es in den Rechtsextremismus übergehe.

Oberbürgermeister König: Demonstrationsrecht ist ein hohes Gut

Der Nürnberger Oberbürgermeister König verteidigte die angemeldete Demonstration, das Demonstrationsrecht sei ein hohes Gut. Eine Kommune könne dieses Recht nicht einschränken oder verbieten, und man wolle es auch nicht, so König. Man bemühe sich aber immer um einen Austausch und führe im Vorhinein Gespräche. Und man habe sich geeinigt, in welchem Stadtteil man am besten demonstrieren könne, um für alle Beteiligten, die größtmögliche Sicherheit zu haben. Im Großen und Ganzen seien die Demonstrationen am Sonntag in Nürnberg friedlich verlaufen.