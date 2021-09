Proteste in Gundremmingen: Atomkraft für den Klimaschutz?

Der Ort für die Kundgebung könnte kaum besser gewählt sein – vor dem Atomkraftwerk in Gundremmingen demonstriert der Verein Nuklearia für den Erhalt der Kerntechnik. Es ist die letzte Station einer Reihe von Veranstaltungen quer durch die Republik. In Heilbronn, Landshut, Hameln oder Brokdorf waren die Mitglieder schon, ihre Botschaft verkünden sie auf großen Schildern und Fahnen: „Kernenergie – ja bitte“ oder „Atomaustieg – nein danke“. Dabei scheint das Ziel des Nuklearia so gut wie aussichtslos.

Atom-Ausstieg fest beschlossen

Der Atommeiler in Gundremmingen geht Ende 2021 vom Netz, ein Jahr später folgen dann die letzten Kernkraftwerke in Deutschland. Das ist breiter Konsens über fast alle Parteigrenzen hinweg, allein die AfD spricht sich derzeit für neue Atomkraftwerke aus. Es sind vor allem die Nuklearkatastrophen von Tschernobyl 1986 und Fukushima 2011, die sich tief ins Bewusstsein vieler Bürger gebrannt haben. Die Kernenergie als schwer beherrschbare Technik, die fatale Folgen haben kann. Warum also will die Nuklearia, dass sie weiter genutzt wird?

CO2-Sparen durch Kernenergie

„Es geht um die Versorgungssicherheit“ ,sagt Björn Peters. Er plädiert dafür, die bestehenden Atomkraftwerke weiterlaufen zu lassen bis zu dem Zeitpunkt, an dem man sie normalerweise aus Altersgründen abgeschaltet hätte. Die Kernenergie produziert deutlicher weniger CO2 als etwa Kohlkraftwerke, die noch bis zum Jahr 2038 am Netz bleiben sollen. Die Atomenergie helfe deshalb, das Klima zu schützen, so Peters. Ihre Position untermauert die Nuklearia auch mit Fakten. Zehn Prozent der Kohlendioxid-Emissionen könnte Deutschland einsparen, würde man die Meiler weiter betreiben.

Jahrzehntelanger Protest vor dem AKW

Für Thomas Wolf wäre das ein Graus. Seit über 30 Jahren demonstriert er jeden Sonntag vor dem Atomkraftwerk Gundremmingen, bislang an 1.500 Tagen. Sogar ein eigenes Lied hat Wolf geschrieben: „Mir land et lugg“, schwäbisch für „wir lassen nicht locker“. Denn er will noch lange weiter protestieren, auch nach der Abschaltung des Kernkraftwerks. Schließlich bleibe ja das Problem mit dem gefährlichen Atommüll, sagt Wolf. Dutzende Castoren werden noch wahrscheinlich bis 2046 in einem Zwischenlager in Gundremmingen bleiben. In einem aufwendigen Prozess muss erst ein geeigneter Standort für ein Endlager in Deutschland gefunden werden.

Weltweiter Neubau von Kernkraftwerken

Für die Atomkraftbefürworter ist das kein Widerspruch. In ein sicheres Endlager könne man auch noch weitere Fässer einlagern, so die Argumentation. Weltweit betrachtet steht die Atomkraft keineswegs auf dem Abstellgleis. In vielen Ländern sollen sogar neue Kraftwerke entstehen, auch bei unseren europäischen Nachbarn, etwa in Großbritannien, Finnland oder Slowenien. Der Weltklimarat IPCC hat zudem mehrfach betont, wie wichtig die Kernkraft zur Erreichung der Klimaziele sei. Doch mit der Akzeptanz in Deutschland hapert es, gerade einmal 40 Zuhörer sind zur Kundgebung nach Gundremmingen gekommen. Selbst beim Betreiber überwiegen inzwischen die Zweifel. RWE-Chef Markus Krebber hatte zuletzt betont, die Atomkraftwerke nicht weiter laufen lassen zu wollen.