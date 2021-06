Proteste in der Oberpfalz gegen B299-Ausbau und Juraleitung

Am Samstag wird in Neumarkt in der Oberpfalz und in Berching gegen zwei große geplante Bauprojekte protestiert. Während sich in Wallnsdorf - einem Ortsteil der Gemeinde Berching - ein Protestcamp gegen die geplante Juraleitung richtet, tun Bürger in Neumarkt ihren Unmut über den geplanten Ausbau der B299 bei Neumarkt mit einem "Protestteppich" kund.

Bürgerinitiativen stellen Notwendigkeit in Frage

Die Juraleitung ist eine bereits bestehende Stromleitung vom mittelfränkischen Raitersaich bis nach Landshut. Sie soll ausgebaut und erweitert werden. Gegner in zig Bürgerinitiativen entlang der Strecke stellen die Notwendigkeit des Ausbaus in Frage und sehen in dem Ersatzneubau eine dezentrale Energiewende blockiert.

In Wallnsdorf finden sie sich deshalb am Samstagabend zu einem Protestcamp zusammen.

Protestteppich in Neumarkt

Zweites großes Projekt, das im Landkreis Neumarkt für Unmut sorgt, ist der Ausbau der B299 bei Neumarkt bis nach Plankstetten. Bürger sehen auch darin keine Notwendigkeit, da die Straße bislang nicht überlastet sei, so eine Vertreterin der Bürgerinitiative "Genug davon B299". Am Samstagnachmittag wollen sie in Neumarkt einen Protestteppich legen aus Banner, Isomatten, Picknickdecken oder Tüchern.

Die Gegner des Ausbaus fordern einen Planungsstopp. Die B299 in dem Abschnitt solle zweispurig bleiben, auch das Tempolimit von 80 solle bleiben. Das schone Ressourcen und Flächen und verhindere Lärm und Kosten durch den Ausbau.