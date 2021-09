Proteste gegen IAA in München: Autobahnen teilweise gesperrt

Bereits einige Stunden vor Eröffnung der Automobilmesse IAA kam es heute Morgen in der Landeshauptstadt zu ersten Protesten und Störaktionen. Nach Auskunft des Polizeipräsidiums seilten sich mehrere Menschen von Autobahnbrücken ab oder ließen Transparente herunter, um so den Verkehr zu stören.

Auf der A8 und der A96 lief ein Polizeieinsatz, auch ein Hubschrauber wurde angefordert. Die Fahrbahn musste zum Teil gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden, um die Demonstranten herunterholen zu können, sagte ein Polizeisprecher in München.

Aktivisten sorgen für Staus im Berufsverkehr

Betroffen von den unangemeldeten Protestaktionen sind zudem die Autobahnen A92, die A95 und die A94 in der Nähe des Messegeländes. Es kam zu Staus im Berufsverkehr.

Außerdem lief am Morgen eine Greenpeace-Aktion am See im Messepark München. Wie die Deutsche Presseagentur meldet, stiegen 14 Demonstranten mit Plakaten in Wasserbassins vor der Messe. Auf den Plakaten waren Bilder von Überschwemmungen und Waldbränden der vergangenen Jahre zu sehen, zudem Slogans wie "Die Klimakrise startet hier".

Die am Messegelände zahlreich vertretene Polizei ließ die Aktivisten gewähren, nach etwa einer halben Stunde verließen sie freiwillig das kalte Wasser.

Weitere Demos angekündigt

Anlässlich der Automobilmesse IAA wollen zahlreiche Gruppen weiterhin demonstrieren. Unter anderem sind für Freitag Blockaden und für Samstag eine Großdemonstration sowie eine Fahrradsternfahrt mit Zehntausenden Teilnehmern angekündigt.

