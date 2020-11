Proteste gegen geplante "Querdenken"-Demonstration in Aichach

In Aichach wollen am kommenden Samstagnachmittag (14.11.) bis zu 2.000 Menschen gegen die derzeitigen Corona-Maßnahmen demonstrieren. Bei einem "Erkenntnislauf für Frieden und Freiheit" sollen die Teilnehmer vom Volksfestplatz durch die Innenstadt ziehen, sagen die Veranstalter. Nach einer kurzen Kundgebung soll es dann zurück zum Volksfestplatz gehen.

Landratsamt gibt grünes Licht für Demo

Laut Landratsamt Aichach-Friedberg gibt es keinen Grund, die Veranstaltung zu untersagen. Diese sei nur anmelde-, aber nicht genehmigungspflichtig, erklärt ein Sprecher der Behörde zum BR. In Aichach ist es die erste Demo dieser Art. Ob Maskenpflicht und Abstandsregeln eingehalten werden, das werde die Polizei überprüfen, sagt ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben-Nord.

Protest gegen "Querdenken"-Demonstration

Gegen die Veranstaltung regt sich jetzt Protest: Die parteiübergreifende Gruppe "Wir aus Aichach“ kritisiert unter anderem, dass die Demo von der Augsburger Sektion der "Querdenken"-Anhänger angemeldet wurde. Damit solle ein Protest von außen nach Aichach hinein getragen werden, sagt "Wir aus Aichach"-Sprecher Wolfgang Holzhauser.

Holzhauser organisiert deshalb mit Vertretern von Feuerwehr und Pfadfindern einen Gegenprotest zum Querdenken-Demozug: "Denn große Teile der Stadtgesellschaft sind entsetzt, dass hier 2.000 Corona-Leugner durch unseren Ort marschieren wollen", sagt Holzhauser. Er glaube nicht, dass Aichach ein "zweites Leipzig" werde, aber er habe dennoch große Bedenken.

Versetzter Gesundheitsamtschef Pürner als "Märtyrer"?

Ein Thema ist auch der abberufene Leiter des Aichacher Gesundheitsamts, Friedrich Pürner. Der Beamte hatte mit maskenkritischen Äußerungen in den sozialen Medien für viel Aufsehen und viele Diskussionen gesorgt - und wurde letztlich an das Landesamt für Gesundheit Lebensmittelsicherheit (LGL) versetzt. Pürner bezeichnete das als Strafversetzung. Wolfgang Holzhauser befürchtet, dass die Demonstranten am Samstag dies zum Anlass nehmen und Pürner zum "Märtyrer" machen könnten.

"Wir aus Aichach" ruft zu Spenden auf

Wegen des Teil-Lockdowns will "Wir aus Aichach" keine klassische Gegendemonstration machen. Der Protest soll sich auf anderer Art entfalten: So ist etwa geplant, Banner mit wissenschaftlichen Infos über Corona entlang der Demo-Strecke aufzuhängen.

Die Gruppe rufe auch zu Spenden auf, um den Demozug "ins Positive zu wenden", erklärt Holzhauser. Das Geld soll dann an den Bunten Kreis gehen, eine Hilfsorganisation für kranke Kinder. "Damit ist den Kindern mehr geholfen als mit Demos gegen Maskenpflicht“, meint Holzhauser und verweist damit auf das Argument vielen Maskengegner, dass Maskentragen für Kinder unzumutbar sei.