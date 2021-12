Proteste gegen Corona-Regeln: Polizei muss in Kempten eingreifen

Am mehreren Orten in Schwaben haben am Montagabend zahlreiche Menschen gegen die Corona-Maßnahmen und eine Impfpflicht protestiert. Zumeist blieben die unangemeldeten Veranstaltungen friedlich, in Kempten allerdings musste die Polizei einschreiten.

Proteste in Kempten: Polizei zeigt etwa 150 Menschen wegen Verstößen an

Etwa 500 Menschen versammelten sich unangemeldet in der Kemptener Innenstadt, laut Polizei wurden in der Folge zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer angezeigt, denn die Stadt Kempten hatte lediglich eine stationäre Versammlung auf dem Hildegardplatz zugelassen.

Im nördlichen Teil der Bahnhofstraße stoppte die Polizei den Protest-Zug und stellte von den Anwesenden die Personalien fest. Laut Polizei sollen Menschen teils versucht haben, die Polizeiabsperrungen zu überwinden.

Kurz darauf habe sich am Rathausplatz wiederum eine Gruppe gebildet, die sich Richtung Hildegardplatz bewegte. Ein Teil der Gruppe wurde von der Polizei aufgehalten, auch von diesen Personen stellte die Polizei die Personalien fest. Die Beamten zeigten rund 150 Menschen wegen Verstößen gegen das Versammlungsgesetz an. Außerdem gab es zwei Anzeigen wegen Widerstands und eine Anzeige wegen Beleidigung.

Friedliche, aber unangemeldete Demos in Augsburg und Aichach

In Augsburg sind laut Polizei beim so genannten "Montagslauf" 1.000 Demonstranten durch die Innenstadt gezogen. Bei der nicht angemeldeten Veranstaltung skandierten die Teilnehmenden "Friede, Freiheit, Selbstbestimmung".

An die 200 Menschen sollen es bei einem ebenfalls nicht angekündigten so genannten "Spaziergang" in Aichach gewesen sein. Beide Proteste blieben laut Polizei friedlich.

900 Menschen demonstrieren in Nördlingen

Etwa 900 Menschen haben an einer Versammlung gegen Corona-Maßnahmen in Nördlingen teilgenommen. Wie die Polizei Nördlingen mitteilt, verlief die Veranstaltung überwiegend ruhig. Das Landratsamt Donau-Ries hatte eine Allgemeinverfügung erlassen. Gegen die darin vorgeschriebene FFP2-Maskenpflicht verstießen laut Polizei zehn Personen. Diese Verstöße wurden geahndet.

An die räumlichen und zeitlichen Vorgaben hielten sich die Teilnehmer, sie hielten sich nur im Stadtgebiet auf.

Die Veranstaltung in Nördlingen sei die größte in der Region gewesen, im Landkreis Dillingen gab es gestern keine ähnlichen Aktionen. Man werde jetzt in beiden Landkreisen weiter beobachten, wann weitere ähnliche Protestaktionen stattfinden sollen, teilt die Polizei in Nördlingen und Dillingen mit.

Proteste auch in Memmingen und Neu-Ulm

Laut Polizei kamen auch in Memmingen etwa 500 Protestler zusammen, in Neu-Ulm wanderten von Ulm kommend bis zu 2.000 Menschen. Weitere friedliche, kleine Veranstaltungen gab es unter anderem in Immenstadt, Kaufbeuren und Babenhausen.

Auch in anderen Regionen Bayerns und Deutschlands sind Menschen gegen Corona-Schutzmaßnahmen auf die Straße gegangen - insgesamt Zehntausende. Vor allem im Osten Deutschlands hatten die Demonstrationen großen Zulauf. Im sächsischen Bautzen kam es zu Ausschreitungen.