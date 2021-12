Proteste gegen Corona-Maßnahmen auch in Oberbayern

In zahlreichen oberbayerischen Orten sind am Abend insgesamt mehrere Tausend Menschen gegen die Corona-Politik auf die Straße gegangen. Die Polizeipräsidien in Rosenheim und Ingolstadt melden auf BR-Anfrage etwa 45 Versammlungen. Die meisten Menschen kamen demnach in Erding zusammen: 750 Teilnehmende.

Verbreitung über Messenger-Dienste und soziale Netzwerke

Die Verbindung "München steht auf" veröffentlichte auf Twitter Videos einiger Demonstrationen, die friedliche Zusammenkünfte zeigen. Demzufolge wurden etwa in Penzberg rund 600 Teilnehmer gezählt, in Landsberg am Lech rund 500, in Wolfratshausen gut 400.

Kleinere Störungen in Wasserburg

Auch laut Polizei verlief der Abend weitestgehend ruhig. Lediglich in Wasserburg am Inn, wo rund 400 Menschen demonstrierten, kam es zu Rangeleien und Beleidigungen von Beamten. Im Bereich des Präsidiums Ingolstadt wurden zudem drei Fälle von Sachbeschädigung durch Schmierereien registriert. Nicht alle Versammlungen waren angemeldet.

In Wasserburg und Erding fanden zeitgleich Gegendemonstrationen statt, allerdings mit deutlich weniger Teilnehmern.

Auch in anderen Regionen Bayerns und Deutschlands sind Menschen gegen Corona-Schutzmaßnahmen auf die Straße gegangen - insgesamt Zehntausende. Vor allem im Osten Deutschlands hatten die Demonstrationen großen Zulauf. Im sächsischen Bautzen kam es zu Ausschreitungen.