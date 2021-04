Protestcamp gegen EU-Flüchtlingspolitik in Kaufbeuren

Aktivistinnen und Aktivisten der Initiative Seebrücke protestieren am Wochenende ab Samstagmittag in Kaufbeuren gegen die Flüchtlingspolitik der Europäischen Union. Vor einem halben Jahr hat sich die Gruppe gegründet, die zum deutschlandweiten Bündnis Seebrücke gehört. Sie wollen mit ihrer Aktion vor allem auf die Notlage der Menschen in den Flüchtlingscamps an den Außengrenzen der EU aufmerksam machen, beispielsweise im Lager Moria auf der griechischen Insel Lesbos.

Protest ohne Menschenmassen vor Ort

Ab 12 Uhr steht das Protestcamp am Salzmarkt mitten in der Kaufbeurer Altstadt. Die Botschaften der Aktivistinnen und Aktivisten, aber auch von Personen, die vorbeikommen, werden auf Schilder geschrieben oder in kleine orangene Papierboote gelegt. Wer will, kann auch eine Kerze anzünden. Wegen der Corona-Pandemie ist der Protest nicht als große Menschenansammlung geplant. Stattdessen werden immer nur zwischen zwei und fünf Personen aus dem Team der Kaufbeurer Seebrücke vor Ort sein.

#keinpushbackistlegal: Reden und Workshops auf Instagram

Außerdem gibt es jede Stunde Redebeiträge, beispielsweise zum Thema der illegalen "Pushbacks" an den Grenzen. Bei dieser Praxis werden Menschen gezielt von einer Grenze zurückgedrängt, dies verstößt gegen EU-Recht. Die Beiträge und Workshops werden unter dem Hashtag #keinpushbackistlegal via Live-Stream aus dem Protestcamp in sozialen Netzwerken übertragen, beispielsweise auf Instagram.

Personen, die vorbeikommen, können auch kurze Statements in eine Videokamera sprechen, auch diese werden dann gesendet. Das Camp ist am Samstag bis 18 Uhr und am Sonntag zwischen 12 und 17 Uhr besetzt.