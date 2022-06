Protestanten feiern: Bayerischer Kirchentag auf dem Hesselberg

Für die Protestanten ist der Hesselberg ein Sehnsuchtsort: Endlich konnten wieder tausende Besucher Pfingsten gemeinsam feiern. Für Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm ist diese Veranstaltung etwas ganz Besonderes: "Es gebe keinen anderen religiösen Anlass zu dem so viele Menschen zu einem Gottesdienst kommen."

Das Motto: "Zusammenhalten"

Dieses Jahr steht der Bayerische Kirchentag unter dem Motto "Zusammenhalten". Für den Landesbischof ist es das, war gerade den Menschen in Krisenzeiten Kraft gibt. Hier auf dem Hesselberg in der Nähe von Wassertrüdingen sollen Menschen erfahren, wie viele Menschen zusammenhalten. Dieses Signal soll von diesem Kirchentag ausgehen. Für den Landesbischof könne nur so die Gesellschaft mitgestaltet werden.

Söder dankt der Kirche

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder dankte in seinem Grußwort der Landeskirche für die Unterstützung in den schweren Zeiten der Pandemie. Er würdigte darüber hinaus ihr Engagement , aktuell so vielen ukrainischen Flüchtlingen zu helfen. Für Markus Söder ist der Glaube gerade in der momentanen Situation ein wichtiger Rettungsanker: "Ohne Kirche wäre unser Land ärmer und deshalb brauchen wir die Kirche."

Mut und Zuversicht seien wichtige Ziele der Kirche, ohne die es wenig Hoffnung gebe, um schwierige Lebensumstände zu meistern, so Söder.

Challenge für den Bischof

Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm stellte sich beim Kirchentag einer besonderen Herausforderung: Können alte Handys ihn aufwiegen? Eine Aktion von Mission EineWelt, die am Kirchentag glückte! Mit 3.000 alten Handys kamen mehr als erwartet zusammen. Die Handys werden jetzt recycelt und ihr Erlös sozialen Zwecken zugeführt.

Für den Landesbischof ist das Handy auch ein wichtiges Symbol gerade zu Pfingsten: In Kommunikation bleiben und Zusammenhalten sind wichtige Ziele bei diesem Kirchentag.