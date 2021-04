Protestaktionen für bessere Pflege in Krankenhäusern in Franken

Mit verschiedenen Aktionen hat die Gewerkschaft Verdi vor den Kliniken in Nürnberg, Fürth und Erlangen gegen die Personalsituation bei der Pflege in Krankenhäusern protestiert. Am Klinikum Nürnberg hatten sich unter anderem 50 Menschen an einer "aktiven Mittagspause" beteiligt. Mitarbeiter des Klinikums Fürth stellten sich für eine Fotoaktion auf den Hubschauberlandeplatz des Krankenhauses. Dabei trugen sie Schilder und Banner mit Aufschriften wie "Uns reichts, Herr Spahn" oder "Mehr von uns ist besser für alle".

Bundesgesundheitsminister in der Verantwortung

Die Gewerkschaft hatte die heutige Anhörung im Bundestag zum "Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung" zum Anlass für die Protestaktionen genommen. Verdi-Fachbereichssekretär Bernhard Bytom sieht dabei vor allem den Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) in der Verantwortung: "Spahn hat seinen Ankündigungen, die unzumutbaren Arbeitsbedingungen anzugehen, endlich auch Taten folgen zu lassen."

Personalsituation in Krankenhäusern als Thema im Wahlkampf

Deshalb sollten die Arbeitsbedingungen in den Krankenhäusern auch zur Bundestagswahl in diesem Jahr eine gewichtige Rolle spiele, fordert Bytom. Dabei geht es der Gewerkschaft um mehr und damit ausreichend Pflegepersonal in den Krankenhäusern.