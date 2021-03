Protestaktion von Gaststättenverband auch in Unterfranken

Hoteliers und Gastronomen in Stadt und Kreis Aschaffenburg und in Miltenberg beteiligen sich am Montag an der landesweiten Protestaktion "Gedeckter Tisch". Dazu aufgerufen hat der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga. Der Verband fordert vor dem Corona-Bund-Länder-Treffen am Mittwoch Öffnungsperspektiven für das Gastgewerbe. An zentralen Orten wollen die Gastronomen und Hoteliers einen gedeckten Tisch beziehungsweise ein gemachtes Bett aufstellen, als stillen Protest.

Gaststätten am Untermain

In der Stadt Aschaffenburg ist die Aktion auf dem Theaterplatz geplant, in Miltenberg am Engelplatz. Dort werden nach Dehoga-Angaben nur so viele Teilnehmer dabei sein, dass auch die Mindestabstände eingehalten werden können. Im Landkreis Aschaffenburg hat der Dehoga-Kreisverband alle Gaststätten und Hotels an Durchfahrtsstraßen dazu aufgerufen, einen gedeckten Tisch nach draußen zu stellen. Die Branche will so auf ihre die Situation nach fast vier Monaten Lockdown aufmerksam machen.

Aktionen auch im Raum Schweinfurt

Vom Dehoga-Kreisverband Miltenberg heißt es, es gehe nicht um Öffnungen auf Kosten der Gesundheit, es gehe um verlässliche Perspektiven, auf die sich die Unternehmer vorbereiten können. Auch die Wirtsleute Klaus und Jutta Dülk aus Wipfeld (Landkreis Schweinfurt) beteiligen sich an der Protestaktion. An der Aktion beteiligen sich laut Dülk auch Mario Borst von der Brauerei Roth in Schweinfurt und der Wirt von den Mainterrassen in Wipfeld.