Protestaktion der IG Metall in Aschaffenburg

Das Unternehmen ZF hat sich mittlerweile zur Protestaktion geäußert. Von Seiten des Unternehmens heißt es, dass die Corona-Pandemie die Automobilindustrie in eine "beispiellose Krise" gestürzt habe. "Wir können verstehen, dass sich die Beschäftigten in dieser Situation Sorgen um ihre Arbeitsplätze machen.", so ein Sprecher von ZF. Ziel des Unternehmens sei es aber, ein zukunftsweisendes Gesamtkonzept für ZF und seine Mitarbeiter zu erarbeiten.

Konkrete Auswirkungen noch nicht bekannt

Zu konkreten Auswirkungen bezüglich des Standorts Aschaffenburg könne ZF aber derzeit keine Aussagen treffen. Joyson Safety Systems Aschaffenburg hat sich gegenüber dem BR noch nicht zur Protestaktion geäußert. Laut dem ersten Bevollmächtigten der IG Metall Aschaffenburg, Percy Scheidler, haben sich insgesamt 400 Beschäftigte an der heutigen Protestaktion beteiligt: 100 der rund 250 Beschäftigten bei ZF und 300 der rund 1.600 Beschäftigten bei Joyson. "Was die Beteiligung angeht war es eine erfolgreiche Aktion", sagte Percy Scheidler dem BR.

Gespräche zwischen IG Metall und Unternehmen

Die IG Metall Aschaffenburg will diese Woche bei Gesprächen mit Joyson zu einer Einigung kommen. Auch mit ZF ist die IG Metall laut Scheidler noch in Gesprächen. Grund für die Protestaktion waren Restrukturierungspläne der Automobilzulieferer, die nach den Entwicklungen rund um die Corona-Pandemie Probleme haben. Die IG Metall und die Betriebsräte seien am bayerischen Untermain mit Hochdruck in Sondierungsgesprächen oder in abschließenden Verhandlungen.