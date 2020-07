Protestaktion der IG Metall am Untermain

Die öffentliche Protestaktion steht unter dem Motto: "Zukunft, Arbeit, Einkommen – Solidarisch bist du nicht alleine! FÜR Beschäftigung und Tarifvertrag". Die Gewerkschaft rechnet mit mehreren hundert Teilnehmern, die sich vor den Werkstoren in Aschaffenburg versammeln – vor dem Haupteingang von Linde Hydraulics in der Wailandstraße, sowie vor dem Eingang der AB-GUSStech in der Schweinheimer Straße.

Arbeitsplätze zukunftssicher machen

Percy Scheidler, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Aschaffenburg, fordert Geschäftsführung und Eigentümer auf, bestehende Verträge einzuhalten und zukunftsfähige Geschäftsfelder zu entwickeln, um Arbeitsplätze und Einkommen am bayerischen Untermain in der Linde-Hydraulics-Gruppe zu sichern. Die IG Metall habe bereits in 2018 einen Zukunftstarifvertrag, mit Absicherung der Standorte in Nilkheim und Schweinheim, Investitionen und Beschäftigungssicherungsmaßnahmen, sowie Mindestvolumen an Fertigung/Montage abgeschlossen.

Pandemie nicht ausnutzen

Es gelte jetzt zu verhindern, dass die Pandemie und deren Folgen dafür genutzt werden, die tarifvertraglichen Mindestbedingungen in Frage zu stellen. Laut Scheidler wird es ohne eine öffentliche Aktion und der Beteiligung der Beschäftigten nicht gelingen, die Interessen der Beschäftigten zu wahren.

Weltweite Ausrichtung von Linde Hydraulics

Linde Hydraulics ist ein weltweit tätiger Hersteller von Antriebssystemen aus Hydraulik und Elektronik. Das Produktprogramm umfasst hydraulische Pumpen, Motoren und Ventile sowie elektronische Steuerungen und Peripheriegeräte. Linde Hydraulics ist Entwicklungspartner und Lieferant für Hersteller von mobilen Arbeitsmaschinen wie Land-, Bau-, Bergbau-, Forst- und Kommunalmaschinen sowie Industriemaschinenhersteller.

Hauptsitz in Aschaffenburg

Das 1904 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Aschaffenburg. Rund 1.400 Mitarbeiter arbeiten an sechs Produktionsstandorten in Deutschland, China und den USA sowie in den Tochtergesellschaften in Europa, den USA, Südamerika und China. Linde Hydraulics ist in über 50 Ländern vertreten.

"Darüber spricht Bayern": Der neue BR24-Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!