Protest vor Staatskanzlei: "Kein Geschäft mit dem Mörder"

"Stopt Putin!" - eine Demonstrantin zeichnet diese Aussage mit schwarzen Buchstaben auf einen weißes Papp-Schild. Ein paar Minuten später streckt sie es in die Luft. Ähnliche Aussagen sind auf anderen Schildern und in den Rufen der Demonstrierenden zu hören, die sich vor der bayerischen Staatskanzlei zusammengefunden haben. Zum Beispiel: "Kein Geschäft mit dem Mörder", oder "Heute wir, morgen ihr" oder "Say Yes to Ukraine, say No to Putin".

Große Solidarität mit Ukraine

Eine junge ukrainische Demonstrantin berichtet von ihrer Familie, die schon auf gepackten Koffern sitzt: "Es war nicht spontan. Wir haben das erwartet, aber irgendwie bis zum Ende nicht geglaubt", erzählt sie.Die Solidarität mit der Ukraine ist groß. Nicht nur Ukrainerinnen und Ukrainer stehen mit Schildern vor der Staatskanzlei. Auch deutsche und russischstämmige Menschen zeigen ihre Verbundenheit.

Manche Russen schämen sich für ihr Heimatland

Eine Demonstrantin erzählt, sie sei in der Ukraine geboren, besitzt aber den russischen Pass. Sie war schockiert, als sie heute morgen vom Angriff erfahren hat. Mit Tränen in den Augen erzählt sie: "Ich habe Bekannte und einen Teil meiner Familie in der Ukraine und wir haben einfach Angst. Es gibt viele Leute in Russland, die sind dagegen."

Ähnlich sieht das ein anderer russischer Demonstrant. Er erzählt: "Ich habe noch einen russischen Pass, aber es ist schamhaft für mich und viele andere, Russe zu sein. Europa hätte ihn früher stoppen sollen. Es ist noch nicht zu spät aber Europa, Deutschland, Bayern und unser Ministerpräsident müssen Stellung zeigen. Die Regierung sollte ganz klar auf der Seite der Ukraine stehen."