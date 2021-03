Protest von Liftbetreibern und Vermietern im Bayerischen Wald

Der Betreiber der Geißkopfbahn und Vertreter der Tourismusbranche aus Bischofsmais im Bayerischen Wald haben heute mit einer Protestaktion auf die aus ihrer Sicht nicht mehr zumutbaren Corona-Beschränkungen hingewiesen.

"Versagen" der Bayerischen Staatsregierung?

Vor allem die fehlende Öffnungsperspektive kritisieren die Vermieter. Viele haben laut eigener Angaben ihre finanziellen Reserven aufgebraucht. Der Eigentümer der Geißkopfbahn, Baron Franz Dominik von Poschinger-Bray, wirft der Bayerischen Staatsregierung "Versagen" vor: "Ich würde sogar so weit gehen, dass wir seit dem Sommer 2020 - als wir relativ gut aus dem ersten Lockdown gekommen sind - keinerlei wirkliche Erfolgsmeldungen mehr haben im Corona-Management in Bayern und Deutschland. Sei es Digitalisierung, sei das Tests, sei das Impfung, sei das Schule, es gibt ja keine. Und die, die sich wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt haben, zum Beispiel im Tourismus, in Sport und Freizeit mit Hygienekonzepten, mit allen Themen, mit Vorschlägen, wie man das Ganze machen kann, die finden überhaupt kein Gehör!"

Gut 30 Teilnehmerinnern und Teilnehmer hatten sich dem Protestaufruf angeschlossen.