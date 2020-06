Protest von Greenpeace und ADFC für bessere Radwege in Bamberg

Für bessere Radwege demonstrieren heute (05.06.20, 15.00 Uhr) in Bamberg Greenpeace und der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC). Sie fordern mehr Platz in der Stadt für Radfahrer und Fußgänger.

Pop-Up-Radweg als Zeichen

Im Kampf für mehr Radwege richten Greenpeace Bamberg und der Allgemeine Deutsche Fahrradclub heute symbolisch einen sogenannten Pop-Up-Radweg in der Innenstadt ein. Dazu wird ein Bereich in der Luitpoldstraße abgetrennt und exklusiv für Radfahrer geöffnet.

Sichere Wege durch temporäre Fahrradstreifen

"Um Menschen, die in der Corona-Zeit auf das Fahrrad umgestiegen sind, langfristig für dieses umweltfreundliche Verkehrsmittel zu begeistern, braucht es sichere Wege und dies lässt sich durch temporäre Fahrradstreifen umsetzen", so Inge Buhl aus dem ADFC-Vorstandsteam. In vielen Städten, wie in Bamberg, fehle es gerade in Zeiten der Corona-Pandemie an mehr Platz für Radfahrer und Fußgänger.