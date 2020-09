Protest: Menschenkette um das Siemens-Werk in Ruhstorf geplant

Am Siemens-Standort in Ruhstorf im Kreis Passau ruft die IG Metall ruft am Abend zu einer Protestaktion auf. Geplant ist eine Kundgebung um 20 Uhr vor dem Haupteingang des Werkes. Danach soll eine Menschenkette um das Siemenswerk gebildet werden. Die Gewerkschaft rechnet mit einigen Hundert Teilnehmern.

IG-Metall will um jeden Arbeitsplatz kämpfen

Zu dem Protest ist die ganze Bevölkerung eingeladen. Er richtet sich gegen den geplanten Stellenabbau in Ruhstorf. Die Abbau- und Verlagerungspläne des Konzerns seien nicht akzeptabel, so eine IG-Metall-Sprecherin. Statt einer weiteren einfallslosen Schrumpfkur solle SIEMENS lieber alternative industrielle Perspektiven entwickeln. "Wir kämpfen jetzt gemeinsam um jeden Arbeitsplatz in der Region. Es geht um die Existenzen von Hunderten Familien in der Region", so die Gewerkschaftssprecherin.

Stellenabbau seit 2016

Anfang September war bekannt geworden, dass die Produktion in Ruhstorf bis September 2022 eingestellt werden soll und damit 335 Arbeitsplätze wegfallen würden. Lediglich 200 Ingenieure und Angestellte der Windenergie-Sparte sollen bleiben. In den letzten vier Jahren wurden bereits über 700 Stellen abgebaut.