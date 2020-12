Protest: Landwirte blockieren Aldi-Zentrallager in Regenstauf

Rund 300 Landwirte aus der weiteren Umgebung sind in der Nacht auf Montag vor dem Aldi-Zentrallager in Regenstauf (Landkreis Regensburg) vorgefahren. Mit ihren Traktoren verengten sie die Zufahrtsstraße zu dem Lager. Zudem stellten sie sich in einer Gruppe vor der Ausfahrt des Lagers auf.

Protest gegen Preispolitik des Handels

Damit wollten sie nach eigenen Angaben gegen die Preispolitik des Discounters und den Umgang des Handels mit der Landwirtschaft demonstrieren. Sie warfen Aldi vor, einerseits die höchsten Standards zu verlangen, andererseits aber "billigstes Fleisch aus anderen Ländern" zu importieren, um die Preise zu drücken. Die Importe widersprächen auch dem Vorwurf an die Landwirtschaft, zu viel zu produzieren. Milchbauern würden immer neue Auflagen gemacht, die sie dann zu Weltmarktpreisen erfüllen sollten.

"Wir stehen mit dem Rücken an der Wand, es gibt immer nur leere Versprechungen." Landwirt bei der Protestaktion

Die Landwirte forderten ein langfristiges Konzept, um die Zukunft der Landwirtschaft zu sichern. "Wenn ein Land sich nicht mehr selber versorgen kann, ist auch der Frieden gefährdet", mahnte eine Landwirtin aus dem Landkreis Cham.

Zu Gesprächen mit Vertretern von Aldi sei es nicht gekommen, kritisierten die Landwirte. Gegen drei Uhr bat die Polizei darum, die Protestaktion zu beenden. Sie dauerte rund drei Stunden und endete laut Polizei störungsfrei. Den Beamten zufolge waren etwa 300 Landwirte vor Ort.

In der vergangenen Woche hatte es ähnliche Proteste an Zentrallagern von Edeka gegeben, beispielsweise in Straubing und Gochsheim.