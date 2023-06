Protest in Würzburg: Gemeinden wollen ihre Pfarrer behalten

Orden beklagt "herablassendes" Verhalten des Bistums

Hintergrund des Konflikts zwischen dem Orden der Redemptoristen und dem Bistum ist vor allem eine Neustrukturierung der Seelsorge. Bisher hätten die Ordenspriester in der Pfarreiengemeinschaft als Team gearbeitet, erklärt Pater Fritz. Doch das Bistum habe angekündigt, einen der Priester aus der Seelsorgeeinheit abzuziehen. Der Orden wolle aber nur als Team in der Seelsorge arbeiten, so Vystrcil: "Das hatte das Bistum auch erst zugesagt. Wenige Wochen später konnte man sich aber plötzlich nicht mehr an die Absprache erinnern." Am 23. Mai hätten sich die Parteien erneut getroffen. Nach Einschätzung des Redemptoristen ging das Bistum "extrem unfreundlich" und "herablassend" mit den Ordensleuten um. Daraufhin habe sich der Orden entschlossen, Würzburg zu verlassen und die Seelsorge in der Pfarreiengemeinschaft abzugeben.

Zukunft der Seelsorge in den sechs Pfarreien unklar

Der Redemptoristen Orden kam 1954 nach Würzburg und übernahm die damals neu gegründete Kirchengemeinde Sankt Alfons in der Gartenstadt. Durch die Einrichtung einer Pfarreiengemeinschaft wuchs der Verantwortungsbereich weit über die Kernpfarrei hinaus. Derzeit gehören sechs Pfarreien zur Pfarreiengemeinschaft Würzburg-Ost, sie liegen in den Würzburger Stadtteilen Frauenland und Keesburg, in Gerbrunn, Rottendorf und dem Weiler Rothof. Wie es für die Pfarreiengemeinschaft nach dem Weggang des Ordens weitergeht, wenn der Orden Würzburg wirklich verlassen sollte, ist derzeit nicht bekannt. Der letzte Priester des Redemptoristen Orden verlässt Würzburg nach derzeitigem Stand im Juni 2024.