Protest in München: Mieter wollen Neuregelung des Vorkaufsrechts

"Mieten ist ein Grundrecht" oder "Vorkauf statt Ausverkauf": Mit Aufschriften wie diesen auf ihren Schildern haben am Donnerstagvormittag rund 50 Mieterinnen und Mieter in der Hiltensberger-/Ecke Krumbacherstraße in München-Schwabing für ein neues und vor allem wirksames kommunales Vorkaufsrecht demonstriert.

Bis vor kurzem hatten Städte und Gemeinden die Möglichkeit, in bestimmten Gegenden eine zum Verkauf stehende Immobilie zu erwerben, bevor ein Investor zugreift. Das kommunale Vorkaufsrecht galt überall dort, wo viele Familien, Menschen mit geringem Einkommen oder Rentner wohnen und außerdem viele Mietshäuser stehen, die man theoretisch etwa durch den Einbau eines Fahrstuhls aufwerten könnte.

Gerichtsurteil macht Vorkaufsrecht nur noch selten möglich

Von dem Vorkaufsrecht machte insbesondere München in den vergangenen Jahren regen Gebrauch. Die erworbenen Immobilien wurden dann an die städtischen Wohnungsbaugesellschaften weitergereicht. Der Vorteil: Die Bewohner der betreffenden Gebäude hatten keine starken Mietsteigerungen mehr zu befürchten.

Diese Praxis wurde abrupt und unerwartet durch ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig beendet. Im vergangenen November entschieden die Leipziger Richter, dass Kommunen nur noch leerstehende Mietshäuser bzw. abrissreife Immobilien mit ihrem Vorkaufsrecht erwerben dürfen. Für viele Mieterinnen und Mieter in der Krumbacherstraße in München-Schwabing ist das besonders bitter – denn eigentlich hätte die Stadt auch hier ein Vorkaufsrecht gehabt, das sie nun nicht mehr ausüben kann.

Drei Großstädte kämpfen für Neuregelung des Vorkaufsrechts

Mit ihrem Frust sind die Münchner Mieter aber nicht allein, denn auch Städte wie Berlin oder Hamburg können ihr Vorkaufsrecht nur noch in Ausnahmefällen anwenden.

Deswegen appellieren nun die Oberhäupter der drei größten deutschen Städte Franziska Giffey, Peter Tschetschner und Dieter Reiter gemeinsam an Bund und Länder, rasch ein neues kommunales Vorkaufsrecht auf den Weg zu bringen, das sowohl dem Urteil aus Leipzig standhält als auch Mieter vor Verdrängung durch stark steigende Mieten schützt.

Bundestag diskutiert - keine schnelle Neuregelung in Aussicht

Am Freitag wird der Bundestag auf Antrag der Linken über das Thema diskutieren. Nach jetzigem Stand wird es aber wohl keine schnelle Lösung geben, denn von der Berliner Ampelkoalition kommt kein gemeinsames klares Signal.

Während SPD und Grüne darauf drängen rasch zu handeln, will die FDP erst einmal prüfen, ob es nicht auch andere Instrumente gibt, die Mieter mit mittleren und kleinen Einkommen vor Verdrängung schützen. Es sieht also nicht danach aus, als ob der Frust der Schwabinger Mieterinnen und Mieter bald verfliegen könnte.