Protest in Gustenfelden gegen Ausbau "Juraleitung"

Zerstörung von Ökosystemen

Ein weiterer Kritikpunkt: Der Neubau zerstöre wertvolle Ökosystem im Rednitztal und Schwabachtal. Der Netzbetreiber Tennet gibt an, dass die Stromleitung aus den 1940er Jahren erneuert werden muss. Mehr Leitungskapazität sei dabei für eine zuverlässige Stromversorgung und den Transit von Strom nötig, heißt es. Es geht beim Netzausbau in Deutschland vor allem darum, den im Osten und Norden produzierten Strom aus erneuerbaren Energien zu den Verbrauchern im Süden zu transportieren. Der örtliche Energieversorger N-Ergie betonte bei dem Aktionstag in Gustenfelden hingegen, dass für die Energiewende vor allem der Fokus auf eine lokale und dezentrale Energieerzeugung gelegt werden muss.

Aufrüsten von 220 kV auf 380 kV

Die bestehende "Juraleitung" mit 220 kV beginnt in Raitersaich im Landkreis Fürth und führt südlich von Nürnberg vorbei in Richtung Altheim bei Landshut. Diese 160 Kilometer lange Leitung soll durch eine 380 kV-Stromtrasse ersetzt werden. Der Netzbetreiber Tennet hatte in den vergangenen Wochen zu mehreren Informationsveranstaltungen geladen. Auch im Internet konnten die Bürger Einwende anbringen. In den kommenden Monaten werden die Pläne für den möglichen Trassenverlauf darauf aufbauend weiter konkretisiert und die Bürger zu weiteren Gesprächsforen geladen.