Protest in den Ferien: Fridays-for-Future-Fahrraddemo in Fürth

Mit lautstarkem Fahrradgeklingel ist die Demo in der Fürther Innenstadt gestartet. "Es ist wichtig, auch wenn keine Schule ist, zu zeigen, dass wir aktiv etwas gegen den Klimawandel tun müssen", sagte Marlene Hammer von Fridays for Future Fürth. Bei der Fahrraddemo wollten die Kinder und Jugendlichen auch darauf aufmerksam machen, dass es ihrer Meinung nach in Fürth zu wenige Fahrradwege gibt und viele Autofahrer keine Rücksicht auf Radfahrer nehmen, weil sie beispielsweise nicht genügend Abstand halten.

Junge Aktivisten veranstalten Fürther Klimagipfel

Die Aktion ist Teil des 1. Fürther Klimagipfels, den die jungen Aktivisten von Fridays for Future in den Ferien veranstaltet haben. Das ganze Wochenende standen bereits unterschiedliche Workshops für Kinder und Jugendliche auf dem Programm, in denen sie lernten, wie sie umweltbewusster ihren Alltag gestalten können. Die Themen reichten von Urban Gardening über Plastikkonsum bis hin zu Fast Fashion und Umweltpolitik.

Podiumsdiskussion mit Politikern

Am Montagabend haben die jungen Aktivisten zudem zu einer Podiumsdiskussion geladen. Unter anderem werden Fürths Oberbürgermeister Thomas Jung (SPD), die Fürther Landtagsabgeordnete Barbara Fuchs (Grüne) und der CSU-Stadtratsfraktionsvorsitzende Dietmar Helm erwartet. Das Thema: Welche kommunalpolitische Maßnahmen sind für mehr Klima- und Umweltschutz nötig? Die Stadt Fürth will Klimaschutz-Stadt werden, dass hat der Stadtrat in seiner vergangenen Sitzung entschieden. Den Klimanotstand, wie ihn Fridays for Future fordert, wollte die Stadt aber nicht ausrufen.

Der Klimagipfel dauert noch bis morgen und findet im Kinder- und Jugendhaus Catch Up statt.