Protest in Augsburg: Pflegeazubis fordern mehr Geld

Pflegekräfte fehlen vielerorts und auch Azubis spüren den immensen Druck von Anfang an. Es sei eine harte Arbeit, die aber zu wenig Wertschätzung erfahre und unterbezahlt sei, sagt die Gewerkschaft Verdi. Deswegen haben sich heute am „Azubi-Streiktag“ Auszubildende der Unikliniken Augsburg, München und Regensburg zu einer Kundgebung in Augsburg getroffen – und ihrem Unmut Luft gemacht.

Azubis fühlen sich ausgebeutet

„Was sollen wir tun, wenn es für uns nichts weiter als Geklatsche vom Balkon gibt, wenn die fehlende gesellschaftliche Wertschätzung vom Arbeitgeber missbraucht wird, um uns trotz der ominösen Systemrelevanz weiter auszubeuten?“, ruft ein Redner in die Menge vor dem Augsburger Uniklinikum. Dort stehen gut 200 Azubis – in grünen Warnwesten, auf dem Rücken steht groß: „Azubi Rebellion“. Plakate und Transparente prangern Missstände an: „Wir lassen uns nicht kaputtsparen“ oder „In der Pandemie verheizt – jetzt wird gegeizt?“ ist da zu lesen.

Wut über den Pflegenotstand

Die jungen Menschen sind wütend über den Pflegenotstand, so auch die 21-jährige Anna: "Man fühlt sich missbraucht und ausgenutzt, und was ich am schlimmsten finde, dass das nicht wahrgenommen wird. Dass das abgetan wird – es leidet die Ausbildung drunter!“

Anna ist im dritten Lehrjahr ihrer Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin. Sie hat also die Wucht der Corona-Pandemie voll abbekommen. Anna ist zusammen mit weiteren Azubis aus München nach Augsburg zur Kundgebung gekommen. Sie alle fordern mehr Wertschätzung für ihre Arbeit ein: "Viele sind sich gar nicht bewusst, was wir leisten. Und wir leisten das gerne. Aber Anerkennung dafür zu bekommen, ist ein einfach ein Muss.“

Mehr Lohn als Ausdruck von mehr Wertschätzung

Die Azubis fordern deswegen zusammen mit der Gewerkschaft Verdi für den Tarifvertrag der Länder 100 Euro mehr Vergütung im Monat. Und auch ein kostenloses Ticket für den Nahverkehr. Das wäre eine entscheidende Verbesserung, sagt Win Windisch, Verdi-Sekretär in Augsburg: "So ein ÖPNV-Ticket ist für jemanden, der am Ende des Monats wenig Geld hat, eine wichtige Entlastung und auch eine Frage der Anerkennung."

Ausbildung leidet unter Personalmangel

Die Corona-Pandemie habe die Probleme im Pflege-Bereich weiter verschärft, und darunter litten auch die Auszubildenden, sagt Windisch. "Das liegt daran, dass die ausbildenden Kollegen viel zu wenig Zeit und zu viel Stress haben. Eigentlich müssten sie und würden sie sich gerne um die Ausbildung kümmern, dass die Azubis sie begleiten können. Das geht aber nicht. Der Personalmangel führt dazu, dass die Azubis entweder fürs Waschen zuständig sind – das ist die Unterforderung – oder sie müssen sofort ins kalte Wasser springen und viel zu verantwortungsvolle Arbeiten übernehmen. Das ist die Überforderung."

Ein Drittel bricht die Ausbildung ab

Das frustriere viele Auszubildende – ein Drittel breche die Ausbildung ab. Es brauche deswegen dringend bessere Bedingungen. Anna aus München hat trotz aller Widrigkeiten ihre Ausbildung fast geschafft, sie steht kurz vor dem Examen: "Ich mach meinen Job wahnsinnig gerne, ich helfe Menschen wahnsinnig gerne, deswegen haben wir den Beruf alle angefangen. Es ist unser Ding, aber irgendwann geht es auch einfach nicht mehr."