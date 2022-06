Protest im Miniaturformat: Mobilisierungsprobleme bei G7-Gegnern

Stell Dir vor es ist G7-Gipfel und keiner kommt zur Gegendemonstration... Stephan Stracke weiß, wie sich das anfühlt. Für den Sternmarsch am Montag in Richtung Schloss Elmau hatte er 100 Fahrradfahrer angemeldet. Zum Treffpunkt in Mittenwald erschienen gerade mal vier. Zwei von ihnen - Stracke inklusive - radelten dann auch wirklich los. Protest im Miniaturformat. Und auch zu allen anderen Anti-G7-Demonstrationen kamen deutlich weniger Menschen als von den Veranstaltern erhofft.

Elmau: kein Vergleich mit Heiligendamm oder Hamburg

Der Sternmarsch und auch die Demonstrationen am Samstag in München mit rund 5.000 Teilnehmenden und am Sonntag in Garmisch-Partenkirchen mit knapp 1.000 Demonstrierenden, sind jedenfalls kein Vergleich zu den Protesten gegen Gipfeltreffen ähnlichen Formats in früheren Jahren. Gegen den G7-Gipfel in Elmau 2015 gingen mehr als fünf Mal so viele Frauen und Männer wie in diesem Jahr auf die Straße. Mindestens 25.0000 Menschen protestierten 2007 am Rande des G8 Gipfels in Heiligendamm, tausende blockierten damals die Zufahrtsstraßen. Und in Erinnerung dürften vielen auch noch die Bilder von 2017 sein, als beim G20 Gipfel in Hamburg mehr als 50.000 Menschen an der Schlusskundgebung teilnahmen und es rund um den Gipfel heftige Ausschreitungen gab.

Dass es in Bayern nicht zu solchen Szenen kommen würde, das hatten Beobachter erhofft und auch erwartet. Nicht zuletzt wegen der enormen Polizeipräsenz mit rund 18.000 Beamtinnen und Beamten in der Region. Und auch, weil die linke Szene in Bayern schwächer aufgestellt ist, als etwa in Hamburg. Dass sich die Proteste aber so im Klein-Klein verlaufen würden, damit war dann auch wieder nicht zu rechnen.

Krieg in der Ukraine spaltet Lager der Globalisierungsgegner

"Die Mobilisierung ist schwächer geworden", diagnostiziert Demo-Organisator Stephan Stracke. Hauptgrund ist seiner Meinung nach der Krieg in der Ukraine. Der Knackpunkt: die Globalisierungskritiker sind sich uneins darüber wer dafür verantwortlich ist. Demonstrierende machten auch Deutschland und die USA, die NATO und die EU als Schuldige aus: vor allem Vertreter der lautstark auftretenden marxistisch-leninistischen Organisationen. Der Bayerische Landesvorsitzende der Jungsozialisten (Jusos), Kilian Maier, nannte es "schon ein Problem", dass es mehrere Gruppen vor Ort "nicht schafften sich klar gegen den Angriffskrieg auf die Ukraine zu stellen". Und der Grüne Bundestagsabgeordnete Leon Eckert, der für seine Partei die Proteste vor Ort beobachtet hat, sagte BR24, da sei es "für viele schon schwer mitzugehen", beispielsweise für Anhänger seiner Partei, die Grünen. Auch im Protestcamp sei über die Haltung zum Krieg in der Ukraine gestritten worden, berichtet er. Sich nur darauf einigen zu können "dass Krieg doof ist", das reiche nicht, da sei "mehr gefragt", so der Bundestagsabgeordnete aus Oberbayern.

SPD-Kanzler und Grüne in der Regierung schwächen den Protest

Vor einigen Jahren demonstrierten Vertreter der Grünen noch sehr sichtbar gegen die Gipfeltreffen der G7bzw. G8 und auch die SPD - vor allem die Jusos - spielten lange Zeit eine wichtige Rolle bei der Mobilisierung für den großangelegten Protest. Dass sie mit Blick auf den SPD-Kanzler als Gastgeber und Regierungsvertretern aus den eigenen Reihen nicht mehr so laut agieren, das liegt in der Natur der Sache. Auch wenn sich bei manchen Kundgebungen schon einige Jusos darunter gemischt hatten. Erst recht wegen des Kriegs in der Ukraine sagten hier aber viele Anhänger, "dass es jetzt nicht an der Zeit ist, dass man eine Gegenposition zu den Regierungschefs bezieht", so Uwe Hiksch, der die Münchner G7-Großdemonstration angemeldet hatte.

Und auch nicht-organisierte Globalisierungsgegner aus der Zivilgesellschaft dürften der Krieg und die Debatten um das Selbstverteidigungsrecht der Ukraine, um Waffenlieferungen und das Bundeswehr-Sondervermögen eher abgehalten haben, gegen die Staats- und Regierungschefs der G7 zu demonstrieren, analysiert Simon Teune vom Berliner Institut für Protest- und Bewegungsforschung: "Wenn es eine starke Forderungen gegeben hätte, die viele Menschen überzeugen würde, dann wäre das ein starkes Mobilisierungsmoment gewesen, das war aber nicht der Fall, die Menschen sind unsicher, was hier überhaupt richtig ist".

"Reizfiguren" wie einst Putin oder Trump fehlten

Protestforscher Teune betont im BR24-Interview, ihn habe die schwache Mobilisierung nicht besonders überrascht. Im Kalender der Szene sei der G7-Gipfel in diesem Jahr kein wichtiger Termin gewesen, gerade auch international betrachtet. Zum einen, weil das Treffen vergleichsweise kurzfristig angesetzt wurde. Zum anderen hätten im Gegensatz etwa zum G20 Gipfel in Hamburg "Reizfiguren" wie Russlands Präsident Putin oder der damalige US-Präsident Trump gefehlt. Und auch ein zentrales Thema habe es dieses Mal nicht gegeben. Beim Elmau-Gipfel 2015 etwa hatte die damals hochaktuelle Debatte um das Freihandelsabkommen TTIP noch viele Menschen auf die Straße getrieben.

Haben sich die Proteste überholt?

Teune ist zudem überzeugt: die allgemeinen Proteste bei Gipfeltreffen haben sich momentan überholt. Der Protestforscher der Freien Universität Berlin beobachtet mehr dezentrales Engagement bei Fragen von Arbeitnehmerrechten und Klimaschutz. Auch sei der Druck gegen ein G7-Treffen auf die Straße zu gehen längst nicht mehr so stark wie noch um die Jahrtausendwende. Damals wurde laut Teune die "Selbstinszenierung der Weltherrschaft" bei den G7 bzw. G8-Gipfeln öffentlich kaum in Frage gestellt. Inzwischen aber würden Gegenpositionen öffentlich stärker wahrgenommen, sprich, die G7-Kritiker haben bereits etwas erreicht. Und auch auf der Agenda der G7-Staats- und Regierungschefs finden sich inzwischen mehr Anliegen, die die G7-Gegner teilen, wenngleich Regierungschefs und Demonstrierende oft unterschiedlicher Ansicht sind, auf welchem Weg die weltweiten Probleme wie Klimawandel oder Hunger gelöst werden können.

Viele derjenigen, die zu den Protesten nach Garmisch-Partenkirchen gekommen sind oder ihre Zelte im Protestcamp in Klais aufgeschlagen haben, würden das nicht unterschreiben. Sie beklagen, die G7-Treffen würden ausschließlich "imperialistischen Zwecken" dienen. Bei ihnen dominieren andere Erklärungsversuche für die augenscheinliche Protestmüdigkeit:

Corona als Mobilisierungshemmnis

Leon zum Beispiel, der bei der Demonstration in Garmisch-Partenkirchen ein Banner der Sozialistischen Deutschen Arbeiterjugend trägt, meint, dass sich während und nach Corona politisch "einiges verlaufen" hat. Und die bis auf die Augenpartie ganz in schwarz gehüllte Fiona vermutet, dass viele Menschen nach der Pandemie "nicht mehr können", deshalb sei es schwer geworden etwas Großes zu organisieren. Auch Protestforscher Teune hält das für plausibel, er glaubt, dass Corona nachwirkt und verweist darauf, dass das Mobilisieren für eine Großdemonstration viel Arbeit bedeute, die einen langen Vorlauf brauche.

Polizeipräsenz mit "abschreckender Wirkung"?

Weniger überzeugt ist Protestforscher Teune von der Theorie der Veranstalter und Organisatoren der Proteste, dass die enorme Polizeipräsenz Menschen davon abgehalten hat auf die Straße zu gehen. "Das ist kein Mobilisierungshindernis", so Teune. G7-Gegner schrecke das nicht per se ab, Menschen, die zu solchen Demonstrationen fahren, wüssten, was sie erwarte. 2007 in Heiligendamm sei das Polizeiaufgebot im Übrigen ähnlich groß gewesen.

Viel Frust bei Protestbündnissen

Rund 18.000 Beamtinnen und Beamte sind derzeit in der Region um den Tagungsort im Einsatz. Nicht nur der Organisator der Garmisch-Patenkirchner Demonstration hatte das immer wieder kritisiert: „Es ist Wahnsinn, was für ein Missverhältnis besteht zwischen einerseits dem Aufwand, und einem ganz klar friedlichen Protest", so Franz Haslbeck vom Bündnis Stopp G7 Elmau. Andere G7-Gipfel-Gegner betonten, viele Mitstreiter seien nicht gekommen, da man wegen der massiven Auflagen am eigentlichen Tagungsort ohnehin nicht protestieren durfte. Tatsächlich war am Montag im Rahmen des Sternmarschs lediglich eine Gruppe von rund 50 Demonstrierenden nach Anmeldung und Sicherheitscheck mit einem Bus in Sichtweite von Schloss Elmau gefahren worden - zu einer Mini-Kundgebung - quasi im Niemandsland. Eine "Farce" und "Verletzung demokratischer Grundprinzipien", schimpften die Protestierenden. Ihr Ärger brach sich Bahn in einer Straßenblockade von einigen Aktivistinnen und Aktivisten, die die Polizei zwischenzeitlich festnahm.

Der vorläufige Abschluss der Demonstrationen endete also mit großer Unzufriedenheit, die womöglich aber auch daran lag, dass die Globalisierungskritiker vergleichsweise wenige Menschen für ihre Protestanliegen mobilisieren konnten.

