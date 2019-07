Protest gegen Wohnungs-Leerstand in Erlangen

In der Erlanger Henkestraße fand heute eine erste Kurz-Demo der Organisation "Ratschlag für soziale Gerechtigkeit" statt. Die 44 darin vereinigten Organisationen, Parteien, Vereine und Verbände wollen damit auf den Wohnungs-Leerstand in Erlangen aufmerksam machen. Ab heute sollen vierteljährliche zehnminütige Demos vor teilweise jahrelang unbewohnten Häusern und Wohnungen stattfinden.

Die Organisation will die Stadtverwaltung mit den Protesten auffordern, mit den Eigentümern Kontakt aufzunehmen und sie aufzufordern, die Objekte zu verkaufen oder dem Mietmarkt zuzuführen. Der Wohnungsmarkt in Erlangen sei nach wie vor das größte soziale Problem in der Stadt, so die Erlanger Bürgermeisterin Elisabeth Preuß (FDP).

Forderung: Druck auf Eigentümer ausüben

Die Stadtverwaltung habe bereits mit den Eigentümern von leerstehenden Gebäuden Kontakt aufgenommen. Bisher ohne Erfolg und ohne Rückmeldung. Man hake in regelmäßigen Abständen nach. In den letzten Wochen seien auch gezielt Grundstückseigentümer von Bauland angeschrieben worden, um einen Verkauf oder eine Bebauung zu prüfen. Die Organisation "Ratschlag für soziale Gerechtigkeit" fordert, von Seiten der Stadt mehr Druck auf die Eigentümer auszuüben, bis hin zur Androhung von Enteignung. Die Stadt sieht jedoch darin kein probates Mittel.

Preis für Wohnbauland haben sich verdoppelt

Nach dem letzten Wohnungsbericht der Stadt weist das Baulandkataster alleine rund 410 Grundstücke aus, deren bauplanungsrechtliche Möglichkeiten nicht ausgeschöpft sind. Umgesetzt könnten damit, nach Berechnungen der Stadt, über 1.000 Wohnungen und Einfamilienhäuser entstehen.

Erlangen ist eine der teuersten Wohn-Städte im Freistaat. Vor allem für Käufer zählt der Wohnraumpreis pro Quadratmeter nach München zu den höchsten in Bayern. Die Preise für Wohnbauland haben sich, nach Angaben der Stadt, zwischen 2007 und 2017 mit einer Steigerungsrate von 130 Prozent mehr als verdoppelt.