Protest gegen Werksschließung von AGCO-Fendt in Waldstetten

Mahnwache vor den Werkstoren in Waldstetten: Etwa 40 Angestellte von AGCO-Fendt und Vertreter der IG Metall haben in der Früh gegen die Schließung des Werks in Waldstetten protestiert. Der Hersteller landwirtschaftlicher Maschinen hatte im November angekündigt, die Niederlassung im Landkreis Günzburg nächstes Jahres zu schließen. 70 Beschäftigte fertigen dort Ladewagen für die Futterernte, die Anhänger sollen künftig im niedersächsischen Wolfenbüttel hergestellt werden.

AGCO-Fendt: Produktion kommt nach Wolfenbüttel

Fendt will die Produktion verlagern, um so Kosten zu sparen und Kompetenzen zu bündeln. Die Niederlassung in Waldstetten müsste zudem saniert werden. Viele Mitarbeiter überraschte die Ankündigung trotzdem. Noch im Juli hatte die Geschäftsleitung im Rahmen einer Betriebsversammlung verkündet, dass sie das Gelände gekauft habe, sagt Karl Horn, der Vorsitzende des Betriebsrats. Die Belegschaft habe sich deshalb sicher gefühlt. Sie sei wie eine Familie, die geplante Schließung habe viele schwer getroffen.

Kaum noch Hoffnung für den Standort

Dass es noch Hoffnung für den Standort gibt, hält Sabrina Balkheimer von der IG Metall für nahezu ausgeschlossen. Sie will nun in den kommenden Verhandlungen mit der Geschäftsleitung erreichen, dass alle Mitarbeiter mit guten Jobangeboten in den Werken in Marktoberdorf im Landkreis Ostallgäu oder in Asbach-Bäumenheim im Landkreis Donau-Ries weiterbeschäftigt werden.

Längere Fahrtzeiten zu anderen Standorten

Mehr Zeit müssten die Mitarbeiter dann künftig für den Weg zur Arbeit einplanen. "Das Problem ist aber, dass sich der Arbeitsweg um 70-80 Kilometer verlängern würde", sagt Karl Horn. AGCO-Fendt habe aber in Aussicht gestellt, einen Shuttlebus einzusetzen, um die Mitarbeiter abzuholen und an die neuen Standorte zu bringen. "Was viele Mitarbeiter ärgert, ist, dass die Auftragsbücher voll sind, wir also genug zu tun hätten", sagt Betriebsrat Horn. Er hofft, dass die Mitarbeiter auch über Prämienzahlungen entschädigt werden.

Unternehmen will sich derzeit nicht äußern

AGCO-Fendt will sich aktuell nicht zur geplanten Werksschließung in Waldstetten äußern. Man sei mitten in den Verhandlungen zu einem Sozialplan und dürfe deshalb im Moment nicht mit Informationen an die Öffentlichkeit gehen, sagte eine Sprecherin des Unternehmens dem BR. Sobald die Verhandlungen abgeschlossen seien, würden zunächst die Mitarbeiter informiert.