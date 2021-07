Protest gegen Umstrukturierungen der Klinik Dinkelsbühl

Sie alle sind gekommen, um für eine durchgängige Notfallversorgung der Klinik in Dinkelsbühl einzutreten. Rund 350 Menschen haben sich am Freitagabend gegen die Pläne des Anregiomed-Vorstands Gerhard Sontheimer ausgesprochen. Dieser hatte angekündigt, Teile der Unfallchirurgie und die Bauchchirurgie von Dinkelsbühl nach Rothenburg ob der Tauber zu verlegen.

Befürchtung: Klinische Grundversorgung der Menschen wird gefährdet

Die Angst der Kritiker: Die Umstrukturierungen würden die Grund- und Regelversorgung der Menschen in der Region gefährden. Auf der Kundgebung sprachen sich Landrat Jürgen Ludwig (CSU) und Dinkelsbühls Oberbürgermeister Christoph Hammer (CSU) für den Erhalt des Standorts aus. Sie versicherten, auch weiterhin eine umfassende Versorgung chirurgischer Patienten sowie eine Notfallversorgung an sieben Tagen in der Woche gewährleisten zu können.

"Das Krankenhaus Dinkelsbühl bleibt – für die Versorgung der Bevölkerung und als Arbeitsplatz." Christoph Hammer (CSU), Oberbürgermeister Dinkelsbühl

Den Umständen geschuldet: Es wird Einschränkungen geben

Die Wortmeldungen besorgter Bürger seien den Politikern jedoch wichtig und würden ernst genommen. Dennoch räumten Hammer und Ludwig ein, dass die Rahmenbedingungen im Gesundheitssystem, insbesondere steigende gesetzliche Mindestanforderungen, Personalmangel und ein immer enger werdendes finanzielles Korsett, den Krankenhäusern viel abverlange. Daher werde es Einschränkungen geben müssen. "Wir können dafür aber nicht überall voll ausgebaute Hauptabteilungen vorhalten, die rund um die Uhr fachärztlich besetzt sind", erklärte Gerhard Sontheimer dazu schriftlich in einer Mitteilung. Pro Fachrichtung wären dafür jeweils mindestens vier Fachärzte nötig, schon heute hätte die Allgemeinchirurgie in Dinkelsbühl nur noch zwei, so Sontheimer weiter.

Dinkelsbühl soll Klinik Rothenburg künftig zugeordnet werden

In Zukunft solle die Abteilung Dinkelsbühl der Klinik Rothenburg zugeordnet und standortübergreifend betrieben werden. Während in Rothenburg durchgängig Patienten aufgenommen werden können, würde der Standort Dinkelsbühl lediglich tagsüber alle geplanten Operationen durchführen. Dabei sollen die Ärzte durch Chirurgen aus dem Anregiomed Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) unterstützt werden, so Sontheimer. "Es muss uns aber allen klar sein, dass es weder aus medizinischer noch aus wirtschaftlicher Sicht Sinn macht, an allen Standorten alle Leistungen durchgängig rund um die Uhr und hochspezialisiert vorzuhalten."