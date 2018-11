Protest gegen Stromtrassen: Bürgerinitiativen machen mobil

Im Coburger Land bereiten Bürgerinitiativen, Gemeinden, Landratsamt und Stadt Coburg ihren Protest gegen neue Stromtrassen durch das Coburger Land vor. Der Grund: Die Netzausbaureise des Bundesministers für Wirtschaft und Energie, Peter Altmaier (CSU), am kommenden Freitag. Er wird auch in Coburg erwartet.

Protest mit Andreaskreuzen

Bis Freitag sollen Tausende rot-gelbe Andreaskreuze an Ortsschildern, Laternen und Gartenzäunen aufgestellt werden. Damit wollen die Organisatoren ihre Ablehnung gegen die geplanten Stromtrassen optisch verdeutlichen, teilt das Landratsamt mit. Konkret geht es um die im Netzausbauplan 2030 geplante Stromtrasse P44 und deren Variante P44mod.

Bedarf fraglich

Laut Netzausbauplan 2030 sei diese Stromtrasse vom thüringischen Schalkau durch das Coburger Land und die Hassberge nach Grafenrheinfeld in Unterfranken notwendig, um genügend Strom vom Norden in den Süden transportieren zu können. Diesen Bedarf sieht man im Coburger Land allerdings nicht. Denn, so heißt es aus dem Landratsamt Coburg, es gäbe keinen Beweis, ob der Strom hier überhaupt gebraucht werde.

"Es ist genug"

Dazu komme, dass das Coburger Land in den vergangenen Jahren schon genügend Infrastruktur-Maßnahmen zu verkraften hatte. Die ICE Trasse Berlin-München wurde durch die Region gebaut, es gibt bereits viele und hohe Strommasten durch die Thüringer Strombrücke und die A73 wurde gebaut. Das sei genug, sagen die Gemeinden im Coburger Land.