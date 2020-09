08.09.2020, 07:27 Uhr

Protest gegen Stromtrasse: Die Bahn sucht das Gespräch

Gegen die geplante, neue Bahnstromtrasse durch Nordbayern gibt es Proteste. Jetzt will die Bahn das Gespräch mit den Betroffenen suchen. Ab heute veranstaltet sie Bürgersprechstunden in der Oberpfalz und in Oberfranken.