Protest gegen Stellenabbau bei Sana Kliniken

Bei den Sana Kliniken im oberfränkischen Pegnitz und Hof stehen nach Angaben der Gewerkschaft Verdi 47 Arbeitsplätze im Feuer: 37 Stellen im Servicebereich des Sana Klinikums Hof und zehn Jobs in Pegnitz, darunter Stationsassistenzen, Hol- und Bringdienste sowie Pforten- und Sicherheitsdienste.

Gewerkschaft fordert Pläne für Stellenabbau zu kippen

Gegen die geplanten Stellenstreichungen protestieren die Politiker aus der Region. In einem offenen Brief vom 5. Juli fordern die SPD im Bayreuther Kreistag und Linke in Oberfranken-Ost die Leitung des Klinikkonzerns auf, die Kündigungspläne zu stoppen. Unternehmen im Gesundheitswesen hätten mehr Verantwortung, als nur Gewinnmaximierung für die Anteilseigner zu betreiben, heißt es in dem Brief. Die Verfasser fordern zudem Verbesserungen bei den Arbeitsbedingungen und der Bezahlung sowie eine Jobgarantie.

Sana Kliniken auch in Nürnberg, Schwarzenbruck und Rummelsberg

Die Pläne für den Stellenabbau waren im Mai bekannt geworden. Es geht bundesweit um 1.000 Arbeitsplätze bei der Sana Tochtergesellschaft "DGS Pro-Service GmbH", die bis Ende des Jahres wegfallen sollen. Die Sana Kliniken sind Deutschlands drittgrößter Klinikkonzern. Bundesweit betreibt der Konzern mehr als 50 Krankenhäuser und unterhält mehr als 20 Tochtergesellschaften. Bei der "DGS Pro-Service GmbH" sind rund 3.000 Menschen beschäftigt. Der Sitz der DGS ist in Ismaning bei München. Bayernweit gibt es Krankenhäuser in München, Nürnberg, Hof, Pegnitz, Cham, Roding, Bad Kötzting, Rummelsberg und Schwarzenbruck.