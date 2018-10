Protest gegen Sammelabschiebung nach Afghanistan

Am Dienstagnachmittag (02.10.18) wollen der Bayerische Flüchtlingsrat und die Organisation "Freie Flüchtlingsstadt Nürnberg" vor der Lorenzkirche demonstrieren. Die Kundgebung soll um 17.00 Uhr beginnen.

Verschärfte Sicherheitslage

Nach Angaben des Bayerischen Flüchtlingsrats wurden 366 Männer seit Dezember 2016 in 16 Sammelflügen nach Afghanistan abgeschoben. Mehr als die Hälfte von ihnen habe sich zuvor in Bayern aufgehalten, heißt es weiter. Die Veranstalter der Protestkundgebung kritisieren, dass sich die Sicherheitslage in Afghanistan weiter verschlechtert habe. Bewaffnete Konflikte würden sich weiter zuspitzen.

Keine sicheren Regionen in Afghanistan

Die Bundesregierung und die Staatsregierung würden die aktuelle Lage in Afghanistan ignorieren, lautet die Kritik. Von sicheren Regionen in Afghanistan könne keine Rede sein. Der Flüchtlingsrat beruft sich bei seiner Einschätzung auf Berichte des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen, UNHCR.