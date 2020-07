Protest gegen Juraleitung: Unmut gegen Energieminister Aiwanger

Der Unmut von Gegnern der so genannten Juraleitung im Landkreis Neumarkt wächst. Sie fühlen sich von Energieminister Hubert Aiwanger (FW) im Stich gelassen. Am Montagabend (19 Uhr) treffen sich Vertreter von 21 Bürgerinitiativen mit dem Oberpfälzer MdL Tobias Gotthardt (FW) zu einer Diskussion über die derzeitigen Planungen.

Planung: Ersatzneubau von Fürth bis Landshut

Die sogenannte Juraleitung stammt aus den 1940er Jahren und soll ertüchtigt werden. Geplant ist ein Ersatzneubau der 220 kV-Leitung von Raitersaich im Landkreis Fürth bis nach Altheim bei Landshut. Künftig sollen 380 kV durch die Wechselstrom-Leitung gespeist werden, dazu muss die Trasse zum Teil verlegt werden. Entlang der Strecke im Nürnberger Land und im Landkreis Neumarkt hat sich breiter Protest gegen die Leitung formiert.

Aiwanger: "Müssen schauen, ob wir den Krampf verhindern können"

Energieminister Hubert Aiwanger hatte Anfang Februar in Berching Verständnis gezeigt, die Gegner hätten "berechtigte Sorgen um die Heimat". "Dann müssen wir schauen, ob wir den Krampf verhindern können", so Aiwanger Anfang Februar im BR-Interview. Im Mai aber schrieb der Energieminister an die betroffenen Bürgermeister im Landkreis Neumarkt, dass ein von ihm angeordneter Planungsstopp aufgehoben sei. Die Bundesnetzagentur halte den Ersatzneubau für notwendig.

Die Planungen des Unternehmens Tennet gingen deshalb weiter. Bis Ende des Jahres soll das Raumordnungsverfahren abgeschlossen sein, dann soll ein genauer Trassenverlauf für die Juraleitung feststehen.

Gegner fühlen sich in Gesundheit eingeschränkt

Die Gegner stellen die Notwendigkeit der Leitung in Frage und sehen sich in ihrer Gesundheit eingeschränkt, weil die Trasse künftig an manchen Stellen nah an die Wohnbebauung heranrückt. Am Montagabend zeigen sie dem FW-Landtagsabgeordneten Tobias Gotthardt neuralgische Punkte entlang der derzeitigen Planungsstrecke. Anschließend diskutieren sie im Hotel Post in Berching mit dem Politiker über die Planungen.