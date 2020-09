Protest gegen Jobverlust bei MAN: 2.000 Menschen auf der Straße

Rund 4.000 Menschen arbeiten am MAN-Standort in Nürnberg an der Vogelweiherstraße. Die Hälfte von ihnen, also etwa 2.000 Beschäftigte, folgten am Donnerstagvormittag (24.09.20) dem Aufruf der Gewerkschaft IG Metall und nahmen an einem Protestmarsch mit anschließender Kundgebung teil. Der Fahrzeug- und Motorenhersteller MAN plant, rund 1.300 Arbeitsplätze in Nürnberg abzubauen. Ziel der Protestaktion sei es, den Arbeitsplatzabbau zu verhindern, so Andreas Weidemann von der IG Metall.

"Diese Strategie, möglichst wieder schnell Gewinne zu erzielen und die Aktienkurse hoch zu treiben, ist die falsche Strategie – sie führt zu Massenarbeitslosigkeit, und diesen Weg können und wollen wir nicht gehen." Andreas Weidemann, IG Metall Nürnberg

Der MAN-Vorstand plant, die Vereinbarung zur Standort- und Beschäftigungssicherung zum Ende des Monats zu kündigen. Eigentlich sollte die Sicherung der Jobs bis Ende 2030 laufen.

IG Metall kündigt "größtmöglichen Widerstand" gegen Stellenabbau bei MAN an

Die IG Metall geht von einem massiven Jobabbau aus und hat größtmöglichen Widerstand angekündigt. Auch der Nürnberger Oberbürgermeister Marcus König (CSU) hat am Vormittag zu den Mitarbeitern gesprochen und versprochen, dass er für jeden einzelnen Arbeitsplatz kämpfen will:

"Vor neun Monaten hat es geheißen, wir brauchen Fachkräfte, jetzt haben wir die Krise und entlassen Fachkräfte, die wir später wieder brauchen - das ist keine nachhaltige Firmenpolitik." Marcus König, Oberbürgermeister von Nürnberg

MAN-Beschäftigte: "Die Chefs haben versagt, nicht wir"

Die Mitarbeiter sind sauer, vor allem auf den Vorstand und das Management: "Nicht wir haben versagt, sondern die Chefs haben versagt", so eine Mitarbeiterin, die am MAN-Standort in Nürnberg um ihren Job bangen muss. Die IG Metall hat unterdessen weitere Arbeitskampfmaßnahmen angekündigt.

Solidarität auch von Mitarbeitern anderer Firmen und der SPD

Neben den MAN-Mitarbeitern solidarisierten sich auch weitere Beschäftigte umliegender Nürnberger Firmen und nahmen an der Kundgebung teil. Auch die Nürnberger SPD unterstützt den Protest. MAN sei ein Traditionsbetrieb, der den Anfangsbuchstaben seiner Heimat in seinem Namen trage (MAN=Motorenwerke Augsburg-Nürnberg). "Wir machen uns gemeinsam mit den Beschäftigten dafür stark, dass das Motorenwerk in Nürnberg nicht nur eine stolze Geschichte, sondern auch erfolgreiche Zukunft hat", sagte Nürnbergs SPD-Partei- und Fraktionschef Thorsten Brehm. Ebenso wie die IG Metall forderte er, mehr in neue Technologien wie Brennstoffzelle und Batterie zu investieren.