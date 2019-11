vor 2 Minuten Artikel mit Audio-Inhalten

Protest gegen Immobilienleerstand in Erlangen

Ein seit Jahren leerstehendes Mehrfamilienhaus mitten in der Stadt: Mit einer Protestaktion in Erlangen wollen Mitglieder des sogenannten "Ratschlags für soziale Gerechtigkeit" auf diesen Zustand in Zeiten der Wohnungsnot aufmerksam machen.